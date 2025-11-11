Svetli način
Slovenija

Na izredni seji o izplačilu božičnice

Ljubljana, 11. 11. 2025 07.32 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , N.L.
Komentarji
DZ bo na izredni seji odločal o zakonu o izplačilu zimskega regresa oz. božičnice ter prenovi ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov. Po uvedbi sistema dolgotrajne oskrbe bo obravnaval predloge za optimizacijo postopkov, pred poslanci pa bo tudi predlog za nadomestilo dobaviteljem zaradi net meteringa.

Matični odbor je predlog za izplačilo zimskega regresa oz. obvezne božičnice, zimskega dodatka za upokojence ter za prenovo sistema normirancev potrdil v ponedeljek. Koalicija je k predlogu pripravila številna dopolnila, a z njimi ni naslovila spornih določil oz. vseh pripomb zakonodajnopravne službe DZ. V ospredju predloga je božičnica za vse v višini 639 evrov, ki bi bila izplačana do 18. decembra. Predvidenih je nekaj izjem, zlasti za podjetja v težavah.

V predlogu zakona bo po napovedih ostalo tudi izplačilo 150 evrov zimskega dodatka prejemnikom pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja, predvideno za 19. november. Četudi so namreč pobudniki referenduma o pokojninski reformi sporočili, da jim do izteka roka ne bo uspelo zbrati 40.000 potrebnih podpisov, pokojninska zakonodaja lahko ne bi bila v uporabi dovolj hitro, da bi se zagotovilo letošnje izplačilo dodatka.

Božičnica v višini 639 evrov bi bila izplačana do 18. decembra.
FOTO: Shutterstock

Optimizacija postopkov za dolgotrajno oskrbo

DZ bo danes po nujnem postopku obravnaval tudi predlog zakona o ukrepih za optimizacijo določenih postopkov na centrih za socialno delo in v domovih za starejše ob uvedbi sistema dolgotrajne oskrbe. Vlada želi s predlogom zdajšnjim stanovalcem v domovih omogočiti, da nemoteno preidejo v novi sistem dolgotrajne oskrbe s 1. decembrom. Edina pristojna vstopna točka za prevedbe bo po predlogu na Centru za socialno delo Ljubljana.

Za osebe brez skrbnika, čeprav bi ga potrebovale, je predlagano, da dom za starejše sproži postopek za postavitev skrbnika, hkrati pa določi osebni načrt in osebo takoj vključi v sistem dolgotrajne oskrbe. Ko bo skrbnik imenovan, bo imela oseba še dva meseca časa, da potrdi ali spremeni odločitev glede dolgotrajne oskrbe.

21 milijonov letno za gospodinjske odjemalce s sončno elektrarno

DZ bo odločal še o predlogu novega zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije, ki predvideva, da bo država dobaviteljem električne energije, ki to dobavljajo gospodinjskim odjemalcem s sončno elektrarno, vključenim v shemo net metering, od 1. marca 2025 do 31. decembra 2030 predvidoma namenila 21 milijonov evrov letno. Strošek bi bil za letošnje leto nekoliko nižji, znašal bi 16 milijonov evrov.

božičnica zimski dodatek upokojenci dolgotrajna oskrba DZ net metering
KOMENTARJI (31)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
neodvisen
11. 11. 2025 08.53
Delijo naš denar, ki so nam ga kradli skoraj 4 leta in denar, ki ga ni, ker so ga vse pokurili. Sedaj pa jih ankete dvigujejo v nebo. Z nami je res nekaj hudo narobe. Vladajoči se že cel čas delajo norca iz nas, mi pa nič. Bili smo na dobri poti, ko je prišla ta vlada nazadujemo s svetlobno hitrostjo. Vsi sosedi nas prehitevajo.
ODGOVORI
0 0
iziizi
11. 11. 2025 08.53
+1
Bravo robi se v ameriko po kredit da dobimo še dedka mraza
ODGOVORI
1 0
Watcherman
11. 11. 2025 08.51
Super lani v Hisense Gorenje 700eur neto in zdaj,ko bo neobdavčena bo pa nekje med 800 in 900eur izplačila.Lp
ODGOVORI
0 0
iziizi
11. 11. 2025 08.54
A nebo 639
ODGOVORI
0 0
Tine990
11. 11. 2025 08.48
+1
Denar za bozicnico bo iz proracuna :) Ali kdo spet laze!!! Golob in ministri ocitno sploh ne vedo da se proracun izdela za naslednje leto! Se pravi izmislotina v novembru nikakor ne more biti placana iz proracuna, sploh ne v vrednosti 300mil!!! GOLOB NEHAJ LAGATI IN SPOKAJ CIM HITREJE V DRZAVO KJER TE NE BODO DOSEGEL INTERPOL!
ODGOVORI
1 0
Yoda
11. 11. 2025 08.53
minister je rekel,,da bodo denar dobili z prerazporeditvijo sredstev v proračunu. se pravi... malo bodo vzeli od dolgotrajne oskrbe, malo od socialne, pa bo...
ODGOVORI
0 0
Zanesenjak
11. 11. 2025 08.48
+1
Avstrijski KTM je šel v indijske roke. Pa kam smo prišli? Ne bomo živeli na stari slavi, zato je treba malo pljunit v roke in ne iskat posojilodajalcev, ki bodo naši bodoči lastniki.
ODGOVORI
1 0
Yoda
11. 11. 2025 08.44
+4
Kdo bi si mislil.... slovenčka lahko kupiš za 600 evrov!!!
ODGOVORI
4 0
iziizi
11. 11. 2025 08.51
+1
Eh slovenčki nismo Romi romi dobijo od 2300 naprej nam invalidom je že 150 eur dovolj to je dal skoraj pol penzije ves kakšen občutek je to da dbiš skoraj polovico penzije še zraven zdaj vem kako se počutijo tisti ki imajo 2500 eur in dobijo pol še zraven
ODGOVORI
1 0
iziizi
11. 11. 2025 08.44
+2
Too bravo invalidi penzijonisti bomo dobili 639 božičnico bravoo ROBI ti si naš mi smo tvoji
ODGOVORI
2 0
neodvisen
11. 11. 2025 08.55
Kolk vem dobijo penzijonisti 150 eur. Robija pa si kar pelji domov.
ODGOVORI
0 0
zmago56
11. 11. 2025 08.38
+4
Je rekel Golob, tudi raja mora malo drobtinic dobiti, da jih bo naša pojedina manj motila.
ODGOVORI
5 1
ivan z Doba
11. 11. 2025 08.35
+4
Glede na to, da je Država "podjetje" v finančnih tržavah pričakujem, da se bo javni sektor odpovedal božičnici. V dobrobit vseh ostalih državljanov in proračuna!
ODGOVORI
8 4
Tako pac je
11. 11. 2025 08.42
-1
Potem bi se moral tud koronskim dodatkom a ne ivo?
ODGOVORI
1 2
boslo
11. 11. 2025 08.43
+2
Po drugi strani pa je velik del JS poštenih delavcev in niso krivi, če so njihovi šefi nesposobni
ODGOVORI
2 0
Yoda
11. 11. 2025 08.48
+1
Ivan... ali si že podpisal, da se prostovoljno odpoveš božičnici? Naredi še ti nekaj dobrega za državo.!!
ODGOVORI
1 0
Holy50
11. 11. 2025 08.35
+2
Toliko nerganja najbolje da jo dajo za socialo in NGO. Delovne ljudi pa se obdavcit da bojo lahko privatniki se bogatejši.
ODGOVORI
3 1
Anion6anion
11. 11. 2025 08.30
+5
Romi tudi zahtevajo bozicnico. Oni so najbolj pridni zbiralci bakra.
ODGOVORI
8 3
Ricola Swiss
11. 11. 2025 08.24
+3
Sedaj, ko bomo dobili bozičnico, podaljšane vinjet, bomo volili kuštravca, čeprav ga videti ne moremo, mi bomo zmahali.
ODGOVORI
5 2
ivan z Doba
11. 11. 2025 08.36
+0
Kuštravi, ćelavi, isti 💩!
ODGOVORI
2 2
Spijuniro Golubiro
11. 11. 2025 08.23
+3
Nakažte čimprej da bo za špricer.
ODGOVORI
4 1
mamma
11. 11. 2025 08.21
+2
SLO je propadla...
ODGOVORI
6 4
LT68
11. 11. 2025 08.35
+1
SLO ni propadla,samo razprodaja se jo,pa ni več kaj dosti za prodati
ODGOVORI
2 1
Minifa
11. 11. 2025 08.20
+7
To so NORCI za uničevanje država, prazna malha, denarja ni velik minuss ti si pa gredo CIRKUS NA KVADRAT..
ODGOVORI
10 3
Minifa
11. 11. 2025 08.21
+3
Iz proračuna ZA JAVNI SEKTOR torej JAPONSKI KREDIT tega svet ne pozna..Torej so izdali MRTVAŠKE OBVEZNICE..
ODGOVORI
6 3
Klinček
11. 11. 2025 08.12
+5
Denar pa bomo vsi veseli..božiček pa dedek mraz...vsi veseli
ODGOVORI
6 1
wsharky
11. 11. 2025 08.09
+1
hvala Robi za božičnico, bo Svoboda na naslednjih volitvah dobila moj glas. prav tako bom del božičnice dal še petim, da bodo glasovali za Svobodo
ODGOVORI
6 5
Gutenberg
11. 11. 2025 08.13
+8
Ste pa poceni, vsak za 105€.
ODGOVORI
9 1
ivan z Doba
11. 11. 2025 08.37
-3
Kmetavzarji volijo ćelavega za sok in sendvič! 🤣
ODGOVORI
1 4
iziizi
11. 11. 2025 08.46
+1
Daj prosim meni ker jo rabim ker imam invalidsko 360 eur mi bo prav prišlo
ODGOVORI
1 0
Gutenberg
11. 11. 2025 08.52
Ivan, brez kmetavzarjev bi ti moral kaj konkretnega in uporabnega ustvarjati v življenju ...
ODGOVORI
0 0
