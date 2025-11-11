Na izredni seji o izplačilu božičnice

Matični odbor je predlog za izplačilo zimskega regresa oz. obvezne božičnice, zimskega dodatka za upokojence ter za prenovo sistema normirancev potrdil v ponedeljek. Koalicija je k predlogu pripravila številna dopolnila, a z njimi ni naslovila spornih določil oz. vseh pripomb zakonodajnopravne službe DZ. V ospredju predloga je božičnica za vse v višini 639 evrov, ki bi bila izplačana do 18. decembra. Predvidenih je nekaj izjem, zlasti za podjetja v težavah.

V predlogu zakona bo po napovedih ostalo tudi izplačilo 150 evrov zimskega dodatka prejemnikom pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja, predvideno za 19. november. Četudi so namreč pobudniki referenduma o pokojninski reformi sporočili, da jim do izteka roka ne bo uspelo zbrati 40.000 potrebnih podpisov, pokojninska zakonodaja lahko ne bi bila v uporabi dovolj hitro, da bi se zagotovilo letošnje izplačilo dodatka.