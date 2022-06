Na izredni seji sveta NIJZ bi lahko odločali tudi o vršilcu dolžnosti strokovnega direktorja

Vlada Roberta Goloba je med drugim namreč določila, da bo naloge strokovnega direktorja do njegovega imenovanja opravljal vršilec dolžnosti, in ne več generalni direktor. Strokovnega direktorja pa ne bo imenoval generalni direktor, kot je predvidela vlada Janeza Janše , pač pa svet zavoda.

Usoda zdajšnjega direktorja Milana Kreka še ni znana. Krek zadnja dva tedna poudarja, da zdravstveni minister Danijel Bešič Loredan nanj pritiska, naj odstopi. Bešič Loredan je večkrat pojasnil, da Krek njegovega zaupanja ne uživa, morebitna razrešitev pa je po njegovih besedah v pristojnosti sveta NIJZ. Po neuradnih informacijah STA odločitve glede Krekove razrešitve danes še ni pričakovati.

Iz NIJZ so sicer sporočili še, da bodo svetniki na seji med drugim obravnavali predlog na poziv Računskega sodišča RS za ukrepanje glede odprave nepravilnosti v NIJZ, spremembe pravilnika o notranji organizaciji NIJZ, čistopis akta o ustanovitvi NIJZ, čistopis statuta NIJZ in pravno mnenje ministrstva za javno upravo.

Vlada pa bi lahko že na današnji seji zamenjala svoje predstavnike v svetih Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana, UKC Maribor, Splošne bolnišnice Celje, Onkološkega inštituta Ljubljana in Klinike Golnik. Predlogi imenovanj so namreč že bili na dnevnem redu seje komisije vlade za administrativne zadeve in imenovanja.