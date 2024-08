Na izredni seji v Kanalu sprejeli sklep o ločitvi od vodarne Močila

Na sejo občinskega sveta so bili povabljeni predstavniki vseh treh podjetij, ki so bila udeležena v nedavnem dogodku, to je lastnika vodarne podjetje Alpacem, podjetja Kolektor Sisteh, ki je vodarno pred dvema letoma prenovilo, in njihovega podizvajalca podjetja Ekoling, ki je odpravljal garancijsko napako. Slednji je prisotnost na seji zaradi poti v tujino opravičil.

Po doslej znanih podatkih je do onesnaženja prišlo pri odpravljanju garancijske napake puščanja rezervoarja permeata. Dobavitelj rezervoarja je napako začel odpravljati 24. julija. Najprej je delal na zunanji strani, 26. julija pa tudi na notranji strani. Tega dne so uporabniki pitne vode tudi zaznali vonj po topilih in naknadno so ugotovili, da so za onesnaženje krivi hlapi, ki so preko, sicer prazne povezovalne cevi, prišli v vodo v glavnih rezervoarjih vodarne.