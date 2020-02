Na Japonskem na ladji za križarjenje v karanteni tudi šest Slovencev

Ladjo za križarjenje so zasidrali v bližini Tokia in uvedli karanteno, potem ko je z njo pet dni potoval tudi 80-letni Hongkonžan, kasneje pa so mu diagnosticirali okužbo z novim koronavirusom. Kot je poročal Radio Slovenija, so na Ministrstvu za zunanje zadeve danes potrdili, da je na ladji v karanteni tudi šest Slovencev.

Okuženi se je na ladjo vkrcal 20. januarja, 25. januarja pa se je izkrcal v Hongkongu. Oblasti so potnike in člane posadke na ladji začele testirati v ponedeljek zvečer, v torek pa so odredile obvezno 14-dnevno karanteno. Okužbo so sicer do srede potrdili pri 10 potnikih, ki so jih odpeljali v bolnišnico, vsi pa so starejši od 50 let.

"Zdaj smo uradno v karanteni. Moramo ostati na ladji in smo zaprti v svojih kabinah," je za medije povedal britanski potnik.