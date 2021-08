Maske tudi za osebe, ki izpolnjujejo PCT: organizatorji zabavne industrije so obupani

Da je smeh pol zdravja, dobro ve direktorica Špas teatra Urška Alič, a se jim zdaj že dolgo ne smeji več. Predstave, ki so bile nekoč 100-odstotno obiskane, se zdaj borijo za obstanek. "Zdaj so te iste predstave samo 25-odstotno zasedene. Ljudje enostavno ne želijo hoditi na dogodke, kjer je pogoj PCT, verjetno zdaj, ko bodo še maske obvezne, bo še slabše. Organizatorji zabavne industrije smo zelo obupani, ker se financiramo izključno od prodaje vstopnic, račune in vse kar pride zraven organizacije nekega dogodka, moramo plačati," razlaga Aličeva.

Na letnem odru Ruše so že sami omejili obisk le na tretjino obiskovalcev preteklih let, vsi morajo imeti izpolnjen pogoj PCT, kljub temu pa v ponedeljek še dodatne zaostritve. In posledice se že poznajo, opaža direktor Gorazd Ladinek: "Danes se je prodaja kart v bistvu ustavila, že do zdaj ni bila ravno cvetoča, danes pa smo v bistvu prodali samo dve karti za ves naslednji teden, do zdaj pa smo prodajali najmanj 30 kart na dan."

Možne tudi odpovedi dogodkov

Zato preigravajo različne scenarije, eden je tudi odpoved nadaljnjih dogodkov, podobno kot razmišlja večina njegovih kolegov organizatorjev, pravi. "Odzivi so takšni, da bodo verjetno sledile odpovedi vseh festivalov, koncertov, prireditev, kolikor imam informacij, se bo še naredilo do konca tedna, to, kar že imajo več kart podanih, ostalo pa mislim, da se bo ustavilo," še doda.

"Država nam je obljubila pomoč, a do nje ne moremo, saj po njenem maske in PCT-pogoj niso ovira za obisk dogodkov. Jaz si enostavno ne znam predstavljati, kako za kulturni dogodek, kjer ljudje sedijo, kjer niti ni nekih večjih stikov, morajo zdaj imeti po novem ... odprti prostor, maska, cepljen si, pa še razmik en meter in pol," se sprašuje Aličeva.

Odgovore kulturnega ministrstva, ki je podpisnik odloka, pa še vedno čakajo.