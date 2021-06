Na Jesenicah nejevoljni zaradi nedovoljenega odlaganja gradbenega materiala

Kot je povedal jeseniški župan Blaž Račič, na Hrušici ob reki Savi že več tednov, odkar je stekla nadgradnja gorenjske železniške proge, opažajo ravnanje, ki po njihovem mnenju ni skladno z zakoni in pravili. Dogajanje so si ogledali tudi inšpektorji medobčinskega inšpektorata in redarstva, ki pa v tem primeru nimajo pristojnosti za ukrepanje, saj gre za državno zemljišče.

Medobčinski inšpektorat je domnevne kršitelje opozoril na nepravilnosti in o dogajanju obvestil nadzornike, ki bdijo nad nadgradnjo gorenjske železniške proge. Prav tako je na sporno dogajanje opozoril pristojne državne institucije, in sicer gradbeno, geodetsko in stanovanjsko inšpekcijo ter inšpekcijo za energetiko in rudarstvo, pa tudi policijo, državno odvetništvo in finančno upravo. "Sedaj čakamo na odziv pristojnih služb," je dejal Račič.

Prepričan je, da gre za nezakonito ravnanje. "Gre za izkoriščanje državnega premoženja, ki je naše skupno premoženje. Zasebnik pa sedaj na račun države zase ustvarja zasebno korist," je dejal.

Ob tem je dodal, da ni prvič, da ta isti zasebnik na takšen način izkorišča državno zemljišče. Zgodi pa se kvečjemu to, da gradbeni inšpektor ugotovi kršitev in odredi povrnitev v prvotno stanje, kar kršitelj naredi z zasutjem jame, je povedal.

Na Inšpektoratu RS za infrastrukturo so pojasnili, da so prejeli že več prijav, ki so se nanašale na nedovoljen poseg na zemljiščih v industrijski coni Hrušica. Zadnjo prijavo, ki jo je poslal Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica, so prejeli 17. junija, prijava pa se nanaša na tako imenovano ilegalno deponijo na Hrušici, ki naj bi jo že vrsto let brez ustreznih dovoljenj in brez soglasja lastnikov zemljišč uporabljal jeseniški podjetnik.

Kot so izpostavili na Inšpektoratu RS za infrastrukturo, je za nadzor na zemljiščih, na katera se nanaša prijava, pristojen Inšpektorat za okolje in prostor, oziroma gradbena in okoljska inšpekcija. Zato bodo tudi to zadnjo prijavo, tako kot že predhodne, odstopili na Inšpektorat RS za okolje in prostor, ki ga so o nezakonitih delih na teh zemljiščih seznanili že v letih 2016 in 2019.

Inšpektorata RS za okolje in prostor se še ni odzval.