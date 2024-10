Predstavniki Občine Jesenice, Stanovanjskega sklada RS in Gorenjske gradbene družbe so na Jesenicah položili temeljni kamen za novo stanovanjsko sosesko na območju TVD Partizan. Občina bo poskrbela za komunalno ureditev območja, stanovanjski sklad pa za gradnjo dveh stanovanjskih blokov s skupaj 46 najemnimi stanovanji. Novo sosesko bodo gradili tudi v Ajdovščini.

"Po devetih letih sage in usklajevanj ter vsega, kar sodi zraven, smo danes priča zgodovinskemu dogodku," je dejal jeseniški župan Peter Bohinec in pojasnil, da je potreba po novih stanovanjih na Jesenicah zelo velika, stanovanj pa kronično primanjkuje. Nova stanovanjska soseska bo nastala v bližini upravnega središča občine, vzdolž glavne ceste na doslej praznem, z drevesi in travo poraščenim zemljiščem med TVD Partizan in objektom nekdanje čistilnice. V preteklosti lokalna javnost projektu stanovanjskih blokov na tem območju ni bila naklonjena, saj je bila želja, da bi na tem mestu stal hotel, je pojasnil direktor Stanovanjskega sklada RS Črtomir Remec. "Vendar se," kot je izpostavil, "vztrajnost splača." Zgrajena bosta dva stanovanjska bloka, v katerih bo skupaj 46 stanovanj, velikosti od 38 do 85 kvadratnih metrov. V podzemni garaži bo 48 parkirnih mest, 24 pa na zunanjih površinah. Kot je pojasnil Remec, podzemna garaža precej podraži projekt, vendar pa je na tem območju nujna. Župana veseli, da bodo med objekti urejene zelene parkovne površine, saj so Jesenice, kot je poudaril, da poti urbanistične prenove. Ker bodo nova stanovanja namenjena predvsem mladim družinam, pa bodo dobrodošle tudi nove vrtčevske zmogljivosti, katerih gradnjo občina načrtuje v prihodnjem letu.

Gradnja stanovanjskih blokov bo skupaj z izdelavo projektne dokumentacije in ureditvijo javnih parkovnih površin brez DDV stala 6,72 milijona evrov. Občina pa bo sočasno poskrbela za izgradnjo komunalne infrastrukture z ureditvijo cest, razsvetljave, vodovodnega in drugega omrežja ter kanalizacije, kar bo brez davka stalo 750.000 evrov. Izvajalec vseh del bo Gorenjska gradbena družba, ki je bila izbrana kot najugodnejši ponudnik tako na razpisu občine kot na razpisu stanovanjskega sklada. Uvedba v začetek komunalnih del je bila prejšnji teden, tako bodo dela stekla kmalu. Gradnja stanovanj pa se bo začela v začetku prihodnjega leta in bo predvidoma končana v začetku leta 2026, je povedal direktor Gorenjske gradbene družbe Vido Jagodic. Projekt na Jesenicah je en izmed 12, ki jih Stanovanjski sklad RS izvaja s 120 milijonov evrov kredita Razvojne banke Sveta Evrope. Za nekatere projekte je sklad pridobil tudi 32 milijonov evrov nepovratnih sredstev iz mehanizma EU za okrevanje in odpornost, 100 milijonov evrov pa zagotavlja iz lastnih virov. S temi 250 milijoni bo sklad po vsej Sloveniji do konca leta 2026 zgradil 1730 stanovanj. "To je zgodba, ki odmeva, predvsem v tujini, kjer so jo prepoznali kot primer izjemno dobre prakse," je izpostavil Remec.

Pojasnil je, da je delež javnih najemnih stanovanj v Sloveniji izjemno nizek. "Trenutno jih imamo okoli 20.000, namen pa je, da naš sklad, občine, njihovi stanovanjski skladi in druge neprofitne stanovanjske organizacije to številko podvojimo," je dejal Remec. Pojasnil je, da interes za najem stanovanj obstaja, tudi na Jesenicah, saj stanovanj, ki bi bila na voljo, skorajda ni, za nakup pa so izjemno draga. Je pa za vsak kraj bistvenega pomena, da gre gradnja stanovanj z roko v roki z gospodarskim razvojem, saj delovna mesta v kraj pritegnejo mlade, ki potrebujejo stanovanja, je poudaril Remec. V Ajdovščini postavili temeljni kamen nove soseske z 39 stanovanji Danes se je s postavitvijo temeljnega kamna uradno začela gradnja soseske Razgledi nad Ajdovščino, ki naj bi bila predvidoma končana v letu in pol. Gre za 39 prestižnih stanovanj na lokaciji v bližnjem naselju Šturje. Temeljni kamen so postavili Tadej Beočanin, župan Ajdovščine, Sašo Previšič, direktor podjetja CBE, ki je glavni izvajalec projekta, in Nejc Hrnčič, direktor projektnega podjetja Brilosa, ki je investitor projekta. "Današnje simbolno dejanje s postavitvijo temeljnega kamna pod okriljem investitorjev in izvajalcev ne prinaša zgolj novih sodobno zasnovanih stanovanj, je tudi pokazatelj skupnih prizadevanj občine in investitorjev za izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev. Pomembnost tega projekta se odraža na več nivojih in zadošča potrebam po novih stanovanjih, ki jih kot vse bolj prodorna skupnost tudi potrebujemo. Nova soseska bo z gotovostjo pritegnila nove prebivalce, kar bo z raznolikimi idejami pozitivno vplivalo tudi na druga področja delovanja naše skupnosti in verjamem, da bo to še dodatno dalo zagon v jadra razvoja ter dvignilo kakovost bivanja," ob postavitvi temeljnega kamna dejal Tadej Beočanin, župan Občine Ajdovščina. Soseska je oddaljena dobrih 10 minut do trgovskega centra in manj kot 20 minut vožnje do avtoceste.

