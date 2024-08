Na Jesenicah rešili težave: šolski prevozi bodo 1. septembra normalno stekli

Jeseniška občina je z javnim razpisom trikrat neuspešno iskala izvajalca javnega mestnega potniškega prometa za obdobje po 30. juniju, ko je potekla pogodba s podjetjem Arriva. Zato se je spomladi med občani pojavila bojazen, kako bo z njihovo mobilnostjo po tem datumu. "Bili so tudi očitki, da občina ukinja mestni potniški promet, kar ne drži. Nismo ga ukinjali, ampak s koncesionarjem nismo dosegli razumnega dogovora, da bi nadaljevali skupno dolgoletno sodelovanje," je spomnil jeseniški župan Peter Bohinec.

Občina je bila primorana sama poskrbeti za organizacijo mestnega potniškega prometa, s katerim bi dopolnila mrežo linij medkrajevnega potniškega prometa, ki sicer vozi skozi Jesenice. "Takoj smo pristopili k iskanju rešitve in najeli minibus za dve krožni liniji po Jesenicah," je povedal župan. Pojasnil je, da so prevoze začeli izvajati 3. julija, torej le dva dni po tem, ko je potekla pogodba z Arrivo.

S krožnima linijama, ki ju izvaja zasebnik, so poskrbeli zlasti za območja, ki bi bila sicer slabo povezana z mestom, to sta Blejska Dobrava s pokopališčem in Tomšičeva ulica. Bohinec upa, da se bodo v prihodnje uspeli dogovoriti, da bi prevoze opravljali z nizkopodnim avtobusom, morda električnim, ki so ga testirali. "Dokler ne najdemo trajne rešitve, bomo najemali in zagotavljali mobilnost na ta način," je povedal.