Na Jesenicah zaradi dragega ogrevanja zahtevajo zbor občanov

Civilna iniciativa Za Jesenice in boljši jutri je na Jesenicah županu Blažu Račiču predala 1516 podpisov z zahtevo za sklic zbora občanov, na katerem bi odločali o reševanju problematike dragega daljinskega ogrevanja, ki je na Jesenicah letošnjo zimo med najdražjimi v državi. Zbor občanov naj bi bil sklican v mesecu dni.

Kot je pojasnil član civilne iniciative Miran Bregar, želijo spodbuditi župana k hitrejšemu ukrepanju, saj se, kot je ocenil, problemi odlagajo, ljudje pa morajo plačevati bistveno predrage položnice za ogrevanje. Energetski vavčerji, ki jih obljublja država, bodo na kratek rok sicer nekoliko pomagali, dolgoročno pa je treba zadevo rešiti sistemsko in cene vrniti na normalno raven, je poudaril. Damir Karagić, ki je županu predal v zadnjih petih dnevih zbranih 1516 podpisov občanov, rešitev vidi v menjavi koncesionarja, saj so, kot je prepričan, cene višje tudi zaradi vmesnega posrednika. "Občani se zavedamo, da na kratek rok ni rešitve, je pa to treba rešiti na daljši rok," je izpostavil. Civilna iniciativa zahteva, da župan in občinska uprava takoj pričneta s postopkom revizije odloka o podelitvi koncesije za distribucijo toplote in s postopkom razveljavitve koncesije. Meni, da sta bila odlok in podelitev koncesije podjetju Enos OTE v nasprotju z zakonom.

icon-expand Na Jesenicah so ogorčeni zaradi dragega ogrevanja. FOTO: Shutterstock

Poleg tega podpisniki zahtevajo, da župan in občinska uprava pristopita k pogajanjem s koncesionarjem glede energenta za proizvodnje toplote za sprejemljivo ceno ter k iskanju rešitve za izrabo deponijskega plina in plina iz čistilne naprave. Zahtevajo tudi, da jim koncesionar predloži izračune porabljenega energenta glede na soproizvodnjo elektrike in toplote. Želijo, da župan in občinska uprava v sodelovanju s koncesionarjem pripravita izračun vpliva cene energetske sanacije stavb, pri čemer naj se preuči skladnost pravilnika o načinu delitve in obračuna stroškov za toploto v stanovanjskih stavbah. Pripravita naj predlog pravilnika za subvencioniranje cene daljinskega ogrevanja in tudi lokalni energetski koncept z možnimi alternativnimi viri. O omenjenih zahtevah naj bi na zboru občanov odločali občani sami. Kot je napovedal župan, bo zbor občanov verjetno v dvorani Podmežakla, ki pa bo glede na trenutne epidemiološke omejitve predvidoma lahko sprejela do 750 občanov. "Želim si, da se srečamo in povemo, kar imamo povedati," je ob sprejemu zahteve za zbor občanov povedal Blaž Račič. Kot je zagotovil, razume stisko ljudi, ki nimajo sredstev za plačilo ogrevanja. "Razmišljamo o tem, kako pomagati, vendar pa vsem žal ne moremo," je dejal in pojasnil, da občina nima formalnih vzvodov za vpliv na ceno energije, bo pa pomagala socialno šibkim občanom, da bodo lažje prebrodili dvig cen.

Ob zagotovljenih 40.000 evrih za najšibkejše bo občinski svet na četrtkovi seji odločal o zagotovitvi še dodatnih 20.000 evrov v ta namen. "To je to, kar lahko kot občina zaenkrat naredimo, več možnosti žal nimamo," je o omejenih možnostih kratkoročnega ukrepanja povedal župan, medtem ko v civilni iniciativi menijo, da je odziv župana in občinske uprave nezadosten.

icon-expand Na Jesenicah so občani minuli mesec protestirali proti visokim cenam ogrevanja. FOTO: Kanal A