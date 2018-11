Na Jezerskem odločajo o spremembi občinske meje

Referendumsko vprašanje, na katerega bodo odgovarjali občani, se oglasi: "Ali ste za to, da se uveljavi odlok o spremembi meje med naseljema Kamniška Bistrica in Zgornje Jezersko, ki ga je občinski svet Občine Jezersko sprejel na seji 26. 6. 2018?" Jezerski občinski svet je namreč na junijski seji potrdil spremembo meje.

Država je sicer že pred leti predlagala spremembo meje med občinama Kamnik in Jezersko, tako da bi tudi Kamnik mejil na Avstrijo in bi se slovensko območje za projekte čezmejnega sodelovanja razširilo na osrednjeslovensko regijo. Vendar so občinski svetniki na Jezerskem predlagano spremembo konec leta 2012 zavrnili. Letošnje poletje se je pobuda znova pojavila na dnevnem redu. 12. junija je spremembo meje večina od sedmih občinskih svetnikov zavrnila, na ponovnem odločanju 26. junija pa so odlok o spremembi meje po skrajšanem postopku sprejeli.

Župan: Sprememba meje v korist države

Župan Jezerskega Jurij Rebolj je prepričan, da je sprememba meje državotvorno dejanje v korist Slovenije, saj naj bi se s tem kvota denarja za čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Avstrijo v okviru programa Interreg v finančni perspektivi povečala za približno 20 milijonov evrov.