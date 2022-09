Na Jezerskem življenja reševalo 21 ekip iz vse Slovenije

Krvavitve, oživljanje, tujki v dihalih, opekline, poškodbe glave, zastrupitve, ozebline in še marsikatero poškodbo oz. stanje morajo biti pripravljeni oskrbeti prvi posredovalci.

To so laiki, ki želijo pomagati in imajo znanje, da oživljajo bolnike do prihoda reševalnega vozila. Še posebej pomembni so za prebivalce v odročnih krajih. V večini gre za gasilce prostovoljnih gasilskih društev in policiste.

Več kot 10.000 nas je že in številka še raste, pojasni Dejan Rogelj iz Društva prvih posredovalcev, ki si vsako leto trudi dogodek približati javnosti in poskrbeti za to, da bi bilo prvih posredovalcev še več. "Z vsako minuto, ko ne naredimo nič, se možnost preživetja ob srčnem zastoju zmanjša za 10 do 12 odstotkov. Namen današnjega dogodka je izobraževalne narave, gre pa tudi za druženje in spoznavanje novih ljudi. Obiskovalci lahko vidijo, kdo so prvi posredovalci in zakaj so tako pomembni," pojasnjuje.

V desetih scenarijih se je pomerilo 21 ekip iz vse Slovenije

Da bi se izpopolnili in še dodatno utrdili svoje znanje, se je 21 ekip iz vse Slovenije na tekmovanju soočilo s scenariji, s katerimi se lahko srečajo na intervencijah oz. v svojem delovnem okolju. Vsak scenarij so ocenjevali inštruktorji, zaposleni na področjih urgentne medicine, anesteziologije, reševalnih služb, ki so ekipe usmerjali k pravilnemu delovanju. Pri tem so jih lahko opazovali obiskovalci, ki so se hkrati učili, kako pravilno postopati v situacijah, ki odločajo o življenju in smrti.

Inštruktorji so sestavili deset različnih scenarijev, primernih za prve posredovalce. Rogelj jih je spodbujal, da uporabijo primere, ki so jih resnično doživeli. "Na tak način prvi posredovalci vidijo, kaj jih v realnosti lahko čaka, in ne gre za neke izmišljene, umetno ustvarjene situacije."

Med drugim so tako reševali otroka, ki je med igro padel s hišice na drevesu, in drugega, ki je v paniki doživel epileptični napad. Pa sestri, ki sta med vračanjem z zabave doživeli prometno nesrečo, ena zaradi hudih poškodb tudi srčni zastoj. Drugi dve sestri sta šli na zipline, pri čemer je ena od njiju padla, si poškodovala glavo in padla v nezavest. Na tekmi motokrosa so se zaleteli trije otroci. Prve posredovalce so pričakali tudi scenarij, pri katerem je ženska vzela prevelik odmerek mamil, trčenje profesionalne voznice downhilla v kolesarko, bolnica s psihičnimi motnjami, ki je zabodla svojega moža, nezavestna oseba na poligonu, med reševanjem katere je srčni zastoj doživel tudi vodja ekipe, dekle, ki jo je pičila osa, kar je sprožilo anafilaktično reakcijo, njena prijateljica pa je ob tem utrpela težjo zaporo dihalne poti. Scenarij, ki ga je spremljala celo harmonika, je bila fantovščina. Eden od precej opitih fantov je padel s traktorske prikolice, se udaril in doživel srčni zastoj, drugi pa je imel odprto rano na nadlahti.

In kako so se odrezali sodelujoči? Prvo mesto je letos osvojila ekipa PPo Videm Dobrepolje, ki je zbrala najvišje število točk. Drugo mesto so zasedli prvi posredovalci iz Oplotnice, tretjega pa prvi posredovalci iz Ilirske Bistrice. Seznam vseh sodelujočih ekip si lahko pogledate tukaj. (https://prviposredovalci.si/)

Reševalci tik pred prikazno vajo odhiteli na pomoč otroku

Zbrani obiskovalci so si na Jezerskem lahko ogledali že omenjeno prikazno vajo poškodovanega gozdarja na drevesu in reševanje dveh oseb iz avtomobila, na katerega je padla veja. Videli so, kako so policisti policijske postaje Kranj najprej zavarovali okolico, Gorska reševalna služba Jezersko se je dvignila do poškodovanca – z vrvno tehniko so morali splezati na drevo ter mu z Esmarchovim manevrom zaustaviti krvavitev. Prostovoljni gasilci Jezersko in GARS Kranj so s tehničnim posegom odprli avto – z ogromnimi kleščami so odščipnili vrata in dvignili streho – da so lahko reševalci Reševalne postaje Ljubljana pristopili k osebama v njem in ju pravilno oskrbeli.