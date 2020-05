Na jugu Balkana že nad 35 stopinj, na severu Skandinavije pa še meter snega

Ledeni možje se letos za razliko od lani, ko smo marsikje izmerili najnižje majske temperature v zadnjih 40 letih , niso pretirano izkazali. Precej uspešnejša je bila letos Zofka, ki je močila predvsem zahodni in osrednji del države. Največ dežja, tudi nad 50 litrov na kvadratni meter, je v zadnjih dneh padlo na Gorenjskem in Notranjskem. Mokra Zofka naj bi po ljudskem izročilu napovedovala sončno in vroče poletje. Bomo videli, če bo temu res tako.

Zelo visoke temperature na tem območju so posledica ciklona, ki se nahaja nad Severno Afriko in močnega južnega vetra, ki poleg hude vročine iznad Sahare prinaša tudi večjo količino puščavskega peska. Nekaj ga je v teh dneh doseglo tudi naše kraje. Gre sicer za povsem običajen pojav, ki se k nam razširi večkrat letno. Za naravo ni škodljiv, ravno nasprotno, je celo zelo dobrodošel, saj predstavlja odlično mineralno gnojilo. Sestavljajo ga namreč oksidi aluminija, silicija, železa, mangana, kalcija, magnezija, kalija, natrija in titana.

Hudo vročino v teh dneh že imajo nad osrednjim in južnim Balkanom, kjer najvišje dnevne temperature presegajo 35 stopinj Celzija. V grškem Tripoliju so včeraj ob 14. uri izmerili za maj rekordnih 38 stopinj Celzija. Še bolj vroče je na zahodu Turčije, kjer se bo danes lokalno ogrelo celo do 43 stopinj Celzija.

Medtem ko nad Jugovzhodno Evropo doteka vroč afriški zrak, pa nad Severno in delom Srednje Evropo še vztraja mrzla zračna masa, ki se je sem razširila na začetku tega tedna. Ponekod so temperature nižje od dolgoletnega povprečja za kar 10 stopinj Celzija. Na severu Skandinavije, kjer se zima pravzaprav sploh še ni končala, tudi nižine prekriva več kot polmetrska snežna odeja. Na norveškem otoku Tromsoya, ki sicer leži znotraj polarnega kroga, so danes zjutraj na le dobrih 100 metrih nadmorske višine izmerili celo meter in 20 centimetrov snega.

Na stiku temperaturno zelo različnih zračnih mas vreme pri nas ostaja spremenljivo

Ponoči je na vreme pri nas vplivala oslabljena fronta, zato je v večjem delu Slovenije spet deževalo, a so padavine do jutra marsikje tudi že ponehale. Trenutno dežuje le še ponekod v vzhodni in severni Sloveniji.

Dopoldne bo dež povsod ponehal. Od zahoda se bo delno zjasnilo, a bodo popoldne v nestabilni zračni masi spet nastajali kopasti oblaki, iz katerih se bo predvsem nad hribi razvilo nekaj ploh in neviht. Kljub vzhodnemu vetru bodo popoldanske temperature kar visoke. V vzhodni in osrednji Sloveniji se bo ogrelo do 22 ali 23 stopinj Celzija. Na severozahodu bo 20 stopinj Celzija. Na Primorskem, kjer bo popoldne burja iz šibke prešla v zmerno, pa bodo najvišje temperature okoli 27 stopinj Celzija.