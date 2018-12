Na jugu države zapadlo do deset centimetrov snega, rahlo sneženje se bo nadaljevalo

Na vreme pri nas vpliva sredozemski ciklon, ki se bo danes s svojim središčem pomaknil nad Apeninski polotok. Zaradi precejšnje oddaljenosti od naših krajev obilnejših padavin k nam ne bo prinesel, kljub temu pa lahko v vzhodni polovici države do sobotnega večera pade novih 5 do 10, na Kočevskem pa tudi več centimetrov suhega snega.

Današnji dan v znamenju občasnega rahlega sneženja

Danes bo prevladovalo oblačno, na Primorskem, kjer se bo popoldne okrepila burja, pa sončno vreme. Dopoldne bo rahlo snežilo predvsem na Dolenjskem, Kočevskem in v Beli krajini, popoldne pa se bo sneženje nekoliko okrepilo in se v noči na soboto razširilo še nad večji del vzhodne in osrednje Slovenije. Burja bo na izpostavljenih mestih v Vipavski dolini v sunkih presegala hitrost 100 kilometrov na uro, drugod bo pihal hladen severovzhodni veter. Temperature se bodo ves dan gibale okoli ledišča, na Primorskem pa se bo ogrelo do 8 stopinj Celzija.

Snežinke bodo na vzhodu države poplesavale do sobotnega večera

Jutri čez dan bo rahlo sneženje povsod ponehalo, najkasneje na vzhodu države, kjer bodo snežinke lahko poplesavale vse do večera. Sredi dneva se bo najprej zjasnilo v zahodni in osrednji Sloveniji, popoldne in zvečer pa postopno tudi drugod. Burja na Primorskem bo zjutraj in dopoldne na izpostavljenih legah močna, popoldne pa bo oslabela, ponehal pa bo tudi severovzhodni veter drugod po državi. Najnižje jutranje temperature bodo v večjem delu države kakšno stopinjo ali dve pod ničlo, v krajih z burjo okoli 3, najvišje dnevne malo pa nad ničlo, na Primorskem do 8 stopinj Celzija.