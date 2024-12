Na južnem obrobju Alp nastal zanimiv valovni oblak, ki sega tudi v Slovenijo

"Za njegov nastanek je kriva gorska pregrada Alp, ki zrak v sicer stabilnih pogojih najprej prisili k dvigu, motnja pa seže tudi v višine nad štiri kilometre in v obliki vala potuje naprej. Na odvetrni strani se zrak najprej spušča, zato se segreva in suši (oblak se razkroji), a proces s tem še ni končan. Zračni tok se kot nihajoča struna ponovno usmeri navzgor in tvori se nov oblak. Tako na zavetrni strani gorovja nastane značilen koprenast oblak, ki navidezno lebdi skoraj na mestu, čeprav skozenj piha zelo močan veter. Tak oblak na svoji privetrni strani (ob dviganju zraka) stalno nastaja, ob spuščanju, ki sledi v drugem delu vala, pa stalno razpada," so nastanek posebnega oblaka pojasnili na agenciji za okolje.