Na JZ poplavljena stanovanja, podrta drevesa in plazovi, na Gorenjskem sneg

Močno deževje in veter sta zajela predvsem občine Izolo, Koper, Piran, Novo Gorico, Hrpelje – Kozino in Sežano. V Kopru, kjer je bilo najhuje je bilo zabeleženih 60 dogodkov, posredovalo je okoli 80 gasilcev iz 11 enot.

Gasilci so iz 15 objektov črpali vodo, v okolici 20 objektov pa postavili protipoplavne vreče. Največ težav so imeli prebivalci v okolici Partizanske in Vanganelske ulice. Na Cesto na Markovec se je med večstanovanjskima hišama utrgal zemeljski plaz skupaj z drevesi, gmota velika približno 40 kubičnih metrov, so sporočili iz uprave RS za zaščito in reševanje.

Drevo se je naslonilo tudi na plinohram, ki ga je pregledal dežurni Butan plinov. Nekaj plazov pa je zdrsnilo na lokalne in državne ceste, zaradi česar so nekatere ceste zaprte ali pa je prevoz oviran.

Močno se je dvignil tudi vodostaj reke Rižane, ki pa ni povzročil večjih težav. V Semedelskem mandraču so gasilci in delavci javnega podjetja, zaradi visoke gladine morja reševali nekaj plovil, ki so zajemala vodo in jih privezali.