Na Kad s pozabljenih računov za skoraj 15 milijonov evrov premoženja

"Prenos smo opravili v 49.673 primerih dotedanjih upravičencev. Skupna ocenjena vrednost njihovih vrednostnih papirjev je znašala 11,66 milijona evrov," so povedali v Centralni klirinško depotni družbi (KDD). Ob tem so na Kad prenesli še 3,25 milijona evrov od donosov, izplačil in denarnih nadomestil, ki jih je KDD prejela za nematerializirane vrednostne papirje v času, ko so bili na skupnem namenskem računu za prenos na Kad.

Z začetkom letošnjega leta je tako Kad dokončno postal imetnik teh vrednostnih papirjev. "Bivši imetniki so po več kot šestih letih od sprejema zakona, ki je predpisal ukinitev registrskih računov, izgubili vsa upravičenja iz tega naslova," so zapisali na Kadu. Ob tem so dodali, da je Kad odslej upravičen izvrševati vsa upravičenja iz njih, s prenosom pa so na njih prenehala tudi vsa bremena.

Gre za premoženje iz t. i. certifikatov, pridobljenih v privatizaciji. Vrednostni papirji so se takrat vpisali na registrske račune, ki pa jih je država z letom 2017 ukinila. Kdor je želel premoženje obdržati, ga je moral do konca leta 2021 prenesti na trgovalni račun pri banki oz. borznoposredniški hiši ali na fiduciarni račun.

Na začetku procesa razgradnje registrskih računov z letom 2016 je bilo upravičencev po podatkih KDD okoli 275.000. Na začetku lanskega decembra jih je bilo nekaj več kot 50.000, njihovo število se je nato znižalo na omenjenih 49.673. Premoženje z namenskega računa pa se je v decembru znižalo za okoli štiri milijone evrov.