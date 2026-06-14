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Slovenija

Na kaj morate biti pozorni, ko kupujete kremo za sončenje?

Ljubljana, 14. 06. 2026 16.35 pred 51 minutami 2 min branja 2

Avtor:
STA Ne.M.
Sončenje ob Ljubljanici

Čezmerna izpostavljenost soncu je škodljiva in prinaša številna tveganja, tudi za razvoj kožnega raka. Na Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS) zato opozarjajo, da je izrednega pomena, da sončna krema zagotavlja ustrezno zaščito tudi pred UVA žarki, stopnje zaščite pred njimi pa proizvajalcem ni treba navesti na embalaži, so zapisali na ZPS.

UVB žarki lahko povzročijo opekline in madeže na koži, medtem ko UVA sevanje pospešuje prezgodnje staranje. Obe vrsti sevanja pa sta povezani z razvojem nekaterih vrst kožnega raka, opozarjajo na ZPS. Sposobnost zaščite kože pred UVB žarki označuje zaščitni faktor, ki je na embalaži naveden kot ZF ali SPF. Izdelek z zaščitnim faktorjem 30 mora preprečiti prehod 96,7 odstotka UVB sevanja, medtem ko faktor 50 blokira 98 odstotkov.

Plaža
Plaža
FOTO: Bobo

Po priporočilih Evropske komisije naj bi UVA zaščita dosegla vsaj tretjino navedenega zaščitnega faktorja UVB. Na embalaži mora biti informacija o zaščiti UVA sicer navedena, navedba njene natančne vrednosti pa žal ni obvezna. Primerjalni testi, ki jih izvajajo potrošniške organizacije, so zato izrednega pomena, saj tako potrošniki dobijo tudi podatek o stopnji zaščite pred UVA žarki, opozarjajo.

Na ZPS priporočajo, da za obraz izbiramo višjo zaščito, ZF 50 ali 50+, zlasti pri osebah s svetlo ali občutljivo kožo. Poleg večje izpostavljenosti soncu je povrhnjica na obrazu tanjša in bolj dovzetna za poškodbe zaradi UV žarkov, kot so gube, temni madeži in druge pigmentacije. Tudi pri faktorju 50+ je treba za učinkovito zaščito nanos obnoviti vsaki dve uri oziroma še pogosteje. Da krema res zaščiti v faktorju, kot je naveden na embalaži, bi jo morali nanesti v količini ene čajne žličke.

Na ZPS so tako testirali nekatere izdelke za zaščito pred soncem. Večina preizkušenih izdelkov je vsebovala kemične filtre. Na ZPS pa ugotavljajo, da so najbolj učinkoviti izdelki, ki vsebujejo različne mešanice varnih kemičnih filtrov.

Plaža
Plaža
FOTO: Bobo

V okviru testa so med drugim preverili tudi prisotnost UV-filtrov octocrylene, homosalate in ethylhexyl methoxycinnamate in benzophenone-3, za katere potrošniške organizacije svetujejo, da se jim je bolje izogniti. Eden od izdelkov pa je vseboval ethylhexyl methoxycinnamate, za katerega obstaja sum, da moti delovanje hormonskega sistema. Čeprav je Znanstveni odbor za zdravje in varstvo potrošnikov ugotovil, da je uporaba tega filtra v kozmetičnih izdelkih varna do koncentracije 10 odstotkov, potrošniške organizacije opozarjajo, da se je izdelkom na osnovi te kemikalije bolje izogibati.

Polovica testiranih izdelkov pa vsebuje parfum, torej vsebujejo eno izmed približno 2500 dišav naravnega ali kemičnega izvora. Dišave ne vplivajo na učinkovitost izdelka, ampak imajo zgolj čustveno in tržno vlogo, saj dajejo prijeten vonj, občutek razkošja in izboljšajo uporabniško izkušnjo. Le dva testirana izdelka vsebujeta alergene dišave, ki lahko pri bolj občutljivih posameznikih povečajo tveganje za alergijske reakcije, so še zapisali na ZPS.

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KOMENTARJI2

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14. 06. 2026 17.26
Zelo priporočam znamko Suntribe. Lahko malo poguglate. Ima pa cink in boste zato malo beli. :)
Odgovori
+1
1 0
Samo navijač
14. 06. 2026 17.20
Sam strup.
Odgovori
-1
0 1
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