Na kaj morate biti pozorni, ko kupujete kremo za sončenje?

UVB žarki lahko povzročijo opekline in madeže na koži, medtem ko UVA sevanje pospešuje prezgodnje staranje. Obe vrsti sevanja pa sta povezani z razvojem nekaterih vrst kožnega raka, opozarjajo na ZPS. Sposobnost zaščite kože pred UVB žarki označuje zaščitni faktor, ki je na embalaži naveden kot ZF ali SPF. Izdelek z zaščitnim faktorjem 30 mora preprečiti prehod 96,7 odstotka UVB sevanja, medtem ko faktor 50 blokira 98 odstotkov.

Po priporočilih Evropske komisije naj bi UVA zaščita dosegla vsaj tretjino navedenega zaščitnega faktorja UVB. Na embalaži mora biti informacija o zaščiti UVA sicer navedena, navedba njene natančne vrednosti pa žal ni obvezna. Primerjalni testi, ki jih izvajajo potrošniške organizacije, so zato izrednega pomena, saj tako potrošniki dobijo tudi podatek o stopnji zaščite pred UVA žarki, opozarjajo.

Na ZPS priporočajo, da za obraz izbiramo višjo zaščito, ZF 50 ali 50+, zlasti pri osebah s svetlo ali občutljivo kožo. Poleg večje izpostavljenosti soncu je povrhnjica na obrazu tanjša in bolj dovzetna za poškodbe zaradi UV žarkov, kot so gube, temni madeži in druge pigmentacije. Tudi pri faktorju 50+ je treba za učinkovito zaščito nanos obnoviti vsaki dve uri oziroma še pogosteje. Da krema res zaščiti v faktorju, kot je naveden na embalaži, bi jo morali nanesti v količini ene čajne žličke.

Na ZPS so tako testirali nekatere izdelke za zaščito pred soncem. Večina preizkušenih izdelkov je vsebovala kemične filtre. Na ZPS pa ugotavljajo, da so najbolj učinkoviti izdelki, ki vsebujejo različne mešanice varnih kemičnih filtrov.