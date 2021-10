Na kaj morate biti pozorni pri nakupovanju mesa?

Ali redno preverjate, od kod prihaja izdelek, ki ga kupite? Raje izberete lokalne izdelke ali to pri vas sploh ne igra vloge? V nadaljevanju preberite, kaj vse pridobite z nakupom lokalnih izdelkov – tudi mesa.

Prvi razlog za nakup lokalnih izdelkov je zagotovo lažja sledljivost, seveda pa veliko vlogo igra tudi svežina, saj si tako zagotovimo, da izdelek pred prihodom na police ni prepotoval oceanov in na več tisoče kilometrov. Prav tako so lokalni izdelki tudi bolj ekološki – transportne poti so krajše, kar je seveda bolj prijazno do okolja, saj je tako poskrbljeno za nižji nivo izpustov.

V kolikšni meri v Sloveniji poskrbimo za samooskrbo z mesnimi izdelki? Se kdaj vprašate, v kolikšni meri smo Slovenci odvisni od uvoza hrane iz drugih držav? Stopnja prehranske samooskrbe v Sloveniji je v zadnjih nekaj desetletjih močno upadla, kar je bilo še posebej vidno v času zapiranja mej zaradi pandemije. Med najnižjimi pa je v tem trenutku samooskrba s svinjskim mesom. Lani je znašala 40 %, poraba tega mesa med Slovenci pa je seveda veliko višja. Slovenske rejce lahko najbolj podprejo trgovci in jim ponudijo večji odkup, veliko pa je odvisno tudi od kupcev, ki lahko lokalne kmete podprejo z nakupom slovenskega.

SPAR kupce povezuje z lokalnimi pridelovalci in predelovalci hrane SPAR se zaveda pomena podpore lokalnim dobaviteljem in ravno zato na njihovih policah najdete kar 70 %* izdelkov slovenskih proizvajalcev. Lansko jesen so se odzvali na problematiko presežkov slovenskega krompirja in tako od kmetov odkupili večjo količino pridelka. Dobro poznana pa je tudi zgodba iz letošnje pomladi, ko so v Sparu pomagali sadjarjem iz Brkinov. Od njih so odkupili večjo količino jabolk, saj zaradi epidemije sadjarji niso mogli prodajati šolam, vrtcem, gostilnam in drugim gospodarskim obratom. Tako so podprli slovenske kmete, kupcem pa so ponudili odlično hrano.

V Sparu vam nudijo tudi svinjino družinskega podjetja Dobrote z vasi Tudi pri izbiri dobaviteljev mesnih izdelkov v Sparu dajejo poseben poudarek na trajnostno in odgovorno pridelavo ter predelavo. Prav zato so se povezali z družinskim podjetjem Dobrote z vasi, ki je za trgovca vzpostavilo ekološko vzrejo 120 slovenskih pašnih prašičev. Živali se na belokranjskih pašnikih lahko prosto gibajo, prav tako pa so deležne optimalne oskrbe, kakovostne krme in niso podvržene stresu.

