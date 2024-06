Na kaj morate biti pozorni pri nakupu električnega kolesa? Kaj pa subvencija?

OGLAS

Električna kolesa so kot nalašč za raziskovanje v dvoje

Kako deluje električno kolo? Električna kolesa uporabljajo sistem, pri katerem motor, običajno nameščen pri gonilki, poveča moč, ki jo kolesar vloži v poganjanje pedal. Na primer, če pritisnete s 100W moči, lahko električni motor to moč poveča do 4-krat, kar pomeni, da na pedala pritiskate s 400W. Stopnja moči motorja se enostavno regulira na kontrolni enoti, ki je nameščena na krmilu. 1. Namembnost uporabe Električna kolesa nudijo široko paleto uporabnosti, prilagojene različnim potrebam in željam uporabnikov. Treking električna kolesa Treking električna kolesa so namenjena kolesarjem, ki uživajo v daljših izletih in raziskovanju različnih terenov. Primerna so za tiste, ki želijo prevoziti daljše razdalje in uživati v rekreativni vožnji po asfaltiranih cestah, makadamskih poteh in lažjih gorskih poteh. Mestna električna kolesa Mestna električna kolesa so idealna za vožnjo v službo, opravljanje vsakodnevnih opravkov in premagovanje mestnega prometa. Namenjena so uporabnikom, ki iščejo udoben in praktičen način transporta po urbanem okolju. Spredaj vzmetena ali polnovzmetena električna kolesa Spredaj ali polnovzmetena električna kolesa so zasnovana za zahtevne gorske poti in terene. So prava izbira za avanturiste in ljubitelje gorskega kolesarjenja, ki potrebujejo robustno in zmogljivo kolo za premagovanje težkih in tehnično zahtevnih poti.

Polnovzmeteno električno kolo Giant Reign E+ 1

Ženska kolesa Liv Liv je priznana znamka koles, ki se osredotoča na ustvarjanje vrhunskih koles, prilagojenih specifično za ženske. Z napredno tehnologijo in elegantnim dizajnom Liv kolesa zagotavljajo optimalno udobje in zmogljivost za vse vrste voženj, od mestnih poti do zahtevnih gorskih terenov. 2. Izbira prave velikosti Pravilna izbira velikosti kolesa je ključna za udobno in varno vožnjo. Napačna izbira velikosti se odraža kot bolečina v hrbtu, vratu in rokah, zato je pravilna izbira in nastavitev zelo pomembna. V trgovinah Freestyle vam strokovni prodajalci pomagajo izbrati pravo velikost glede na vašo višino in stil vožnje. Velikost kolesa se lahko grobo določi po višini kolesarja: XS: 150–163 cm

S: 158–172 cm

M: 171–180 cm

L: 179–188 cm

XL: 187–198 cm

XXL: 195–205 cm 3. Moč motorja in nastavitev navora Moč motorja in njegova postavitev neposredno vplivata na zmogljivost električnega kolesa. Za premagovanje strmejših klancev so koristni močnejši motorji do 85 Nm navora, medtem ko lahko za vsakdanjo uporabo zadostuje motor s 50 Nm. Znamka Giant nudi širok izbor modelov z različnimi vrstami motorjev, ki jih izdeluje v sodelovanju s podjetjem Yamaha. Kolesom Giant lahko enostavno nastavljate stopnjo pomoči, je pa to tudi edina znamka, kjer lahko nastavljate tudi moč motorja (Nm) pri posamezni stopnji pomoči (Pro motorji). 4. Kapaciteta in vrsta baterije Kapaciteta baterije določa domet električnega kolesa. Pomembno je izbrati baterijo, ki ustreza dolžini vaših običajnih poti in možnostim polnjenja. Giant svoje baterije razvija skupaj s podjetjem Panasonic. Trenutno je to edina baterija na svetu z ločenimi prekati, kar jo dela izjemno varno, hkrati pa ima zelo dober izkoristek. E-kolesa znamke Giant imajo kapacitete baterij tudi do 800Wh, kar vam omogoča, da prevozite do 250 kilometrov z enim polnjenjem. Možna je tudi montaža dodatne baterije za povečanje dosega (200 ali 250Wh).

Treking električno kolo Giant Explore E+ Pro

5. Garancija in servis E-kolesa potrebujejo redno vzdrževanje, zato je pomembno, da preverite, kakšne so vaše možnosti servisa in garancije. V trgovinah Freestyle, z lokacijami v Ljubljani, Mariboru in Slovenj Gradcu, ponujajo celovito podporo strankam, vključno z rednim servisom, hitro dobavo rezervnih delov in strokovnim svetovanjem. Zadovoljstvo strank dajejo na prvo mesto in se trudijo zagotoviti najboljšo možno izkušnjo pri nakupu in uporabi vašega e-kolesa.

Skupno raziskovanje naravnih lepot na treking e-kolesih Giant