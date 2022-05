Na kaj morate paziti pri nakupu tablice?

Tablični računalniki kljub svoji velikosti v sebi združujejo pravzaprav funkcije pametnega telefona, le na večjem zaslonu. Če pa jim dodate še tipkovnico in miško za lažjo koordinacijo se lahko v hipu pretvorijo v pravi prenosni računalnik in vaša pisarna na poti bo nared. Ključna prednost tablic je namreč prav ta, da je lahko v primerjavi z računalnikom enako zmogljiva, a veliko bolj priročna, predvsem na poti. Izbirate lahko med različnimi modeli, ki jih odlikujejo različne tehnične lastnosti.

Ste tik pred nakupom vašega novega IT prijatelja, a ne veste, če se vam res splača odšteti denar za tablico, ki naj bi bila nepogrešljiva v vašem življenju? Pa se vam. Preverite zakaj in se nato odločite.

Da vam bo vaš tablični računalnik v pomoč pri kar največ opravilih, preverite, ali dopušča priklop različnih dodatkov, kot so tipkovnica, miška ter elektronsko pisalo.

Zelo pomembna je tudi zmogljivost baterije, saj je prav od te odvisno, kako uporabna bo vaša tablica na poti, kar pa je eden ključnih razlogov, zakaj sploh kupiti tablico. Običajno je zmogljivost navedena med tehničnimi specifikacijami izdelka. Seveda je potrebno upoštevati, da poleg baterije tudi veliko drugih dejavnikov vpliva na porabo baterije in njeno delovanje.

Preden se odločite za nakup, preverite velikost tabličnega računalnika. Zaslon se meri v palcih in pri tablicah znaša med 8 in 13 palcev. Pred nakupom preverite tudi ločljivost zaslona, ki je merjena v slikovnih točkah. Ločljivost zaslona naj bo vsaj 1080p, saj je ta potrebna za predvajanje Full HD posnetkov, sicer pa več slikovnih točk pri enaki velikost zaslona pomeni večjo ločljivost.

Izberite ustrezno velikost in ločljivost zaslona

Preverite operacijski sistem vaše tablice

Nadvse pomembne so tudi tehnične lastnosti tabličnega računalnika, na katere bodite pozorni že pred samim nakupom. Ne glede na to, ali se dobro spoznate nanje ali ne, morate vedeti nekaj osnovnih pojmov. Preverite količino RAM-a oziroma delovnega spomina. Večji kot je, hitreje tablica deluje. Pomemben pa je tudi spomin same tablice, ki označuje, koliko podatkov lahko shranite na svojem tabličnem računalniku. Izberite tablični računalnik preverjenih blagovnih znamk, saj boste ob nakupu prejeli tudi garancijo.

Da bo tablični računalnik deloval tako kot mora, je ključen operacijski sistem, ki ga poganja. Izbirate lahko med Applovim iOS oz iPad OS sistemom, Androidom, nekatere poganja Windows. Ko se odločate za nakup, torej izberite tablični računalnik s tistim operacijskim sistemom, ki že poganja vaš pametni telefon, prenosni računalnik ali pa tudi pametno uro. Če boste v vseh napravah uskladili operacijski sistem, lahko pričakujete najbolj učinkovit izkoristek naprav, kar v praksi pomeni, da pravzaprav sploh ne boste opazili razlike, na kateri napravi delate, urejate slike, ali v kateri mapi imate dokument.

Apple tako stavi na operacijski sistem iPad OS, ki poganja tablico iPad. Googlov operacijski sistem je Android, ki je bolj povezljiv z drugimi napravami v primerjavi z Applom. Odločite pa se lahko tudi za tablice, ki jih poganja Microsoftov Windows. Čeprav gre za čisto pravi operacijski sistem, ki poganja namizne in prenosne računalnike, kar pomeni, da lahko tablica nemudoma postane mali računalnik, je njegova pomanjkljivost ta, da se ne more povezati s pametnim telefonom, saj Microsoftov operacijski sistem te funkcije preprosto ne združuje.





