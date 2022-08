Na Kanarske otoke jeseni in pozimi do 30 % ceneje za rezervacije do 1.9.

Kanarski otoki so priljubljeni skozi vse leto, saj so znani po večni pomladi in pestri ponudbi aktivnosti za vse generacije – to jesen in zimo po izjemno ugodnih cenah!

Stari Grki so jih imenovali 'Srečni otoki', danes pa so Kanarski otoki znani kot destinacija večne pomladi, saj se temperatura skozi vse leto giblje med prijetnih 18 in 28 stopinj Celzija. Gre za skupino 7 večjih in 6 manjših otokov v Atlantskem oceanu, tik ob obali Afrike, ki jih je ustvarila magma iz enega samega majhnega, a izredno vročega žarišča na dnu oceana. Vzhodnejši Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife in La Gomera, vulkansko niso več aktivni, najzahodnejša La Palma in Hiero pa sta še vedno povezana z žariščem in tu je vulkanska dejavnost še kako živa. Tako ne čudi, da otočju številni pravijo tudi 'vroča točka'.

Stari Grki so jih imenovali 'Srečni otoki', danes pa so Kanarski otoki znani kot destinacija večne pomladi, saj se temperatura skozi vse leto giblje med prijetnih 18 in 28 stopinj Celzija. Gre za skupino 7 večjih in 6 manjših otokov v Atlantskem oceanu, tik ob obali Afrike, ki jih je ustvarila magma iz enega samega majhnega, a izredno vročega žarišča na dnu oceana. Vzhodnejši Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife in La Gomera, vulkansko niso več aktivni, najzahodnejša La Palma in Hiero pa sta še vedno povezana z žariščem in tu je vulkanska dejavnost še kako živa. Tako ne čudi, da otočju številni pravijo tudi 'vroča točka'.

Počitnice.si vam pripravijo paket povsem po vaših željah: uredijo vam lahko tako letalski prevoz, kot tudi namestitev v izbranem hotelu ali apartmaju ter zagotovijo prevoz z letališča do hotela in nazaj, v kolikor se ne odločite za najem avtomobila.

Razlike med otoki Kanarskega arhipelaga so kar velike in dobro je vedeti, katera je najbolj optimalna destinacija glede na vaše želje po preživljanju zasluženega dopusta. Čeprav sta med ljudmi najbolj znana in prepoznana Tenerife in Gran Canaria, pa tudi Fuerteventura in Lanzarote ponujata nepozabna doživetja, ki se jih splača izkoristiti. Lanzarote je najvzhodnejši izmed večjih Kanarskih otokov, ki je med popotniki znan tudi kot evropski Havaji, saj se lahko pohvali s kar 300 ugaslimi vulkani. Na severu in jugu otoka se dvigajo številne atraktivne vzpetine, vzhod in zahod pa zaznamujejo dolge, z vulkanskim pepelom prekrite črne peščene plaže. Poleg kopanja, surfanja in potapljanja lahko uživate tudi v občudovanju naravnih znamenitosti ter odlični kulinariki. Najugodneje boste na otok v jesenskih in zimskih mesecih poleteli z Dunaja ali Trevisa pri Benetkah, Počitice.si pa vam uredijo vse potrebno za nepozaben dopust.

Proti zahodu nato sledi Fuerteventura, drugi največji otok Kanarskega otočja in s 3000 urami sonca na leto ter več kot 150 plažami najboljša izbira za vse, ki želite uživati v turkiznem morju. No, če vam poležavanje na plaži slučajno postane dolgočasno, vam je na Fuerteventuri na voljo tudi mnogo športnih aktivnosti - surfanje, kajtanje, potapljanje in lovljenje rib. Naj vam prišepnemo še, da so do aprila pri Počitnice.si odhodi iz Dunaja ter Münchna na voljo po še posebej ugodnih cenah. Ljubitelji pohodništva in kolesastva zagotovo ne boste zgrešili, če to jesen ali zimo svoj dopust preživite na otoku Gran Canaria. Pri Počitnice.si so pripravili posebne akcijske ponudbe rezervacij do 1.9. za odhode iz Trevisa pri Benetkah ali Graza, ki veljajo do aprila, pri slednjih pa vključujejo tudi transfer iz Ljubljane v Graz in nazaj. Tretji največji otok Kanarskega arhipelaga je že več let izjemno priljubljena počitniška destinacija z razivitimi počitniškimi naselji in čudovitimi plažami na jugu ter živahnim in modernim Las Palmasom na severu.

Izjemno priljubljen je med slovenskimi turisti zagotovo tudi največji Kanarski otok Tenerife, ki je od afriške obale oddaljen le 300 kilometrov. Otok je zaradi izrazite gorske pregrade, podnebno in rastlinsko razdeljen na dva zelo različna dela: vlažnejši in zato mnogo bolj zelen sever ter sončen in suh jug s slikovitimi peščenimi plažami.

