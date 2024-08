Na Kanarske otoke to jesen in zimo 30 % ugodneje!

Poletje se bliža vrhuncu in kot bi mignil, bo v našo deželo vstopila jesen. Ta je v zadnjih letih vremensko na srečo precej mila in radodarna s soncem, a jutranja megla kljub temu daje jasno vedeti, da so vroči poletni dnevi mimo. Tisti, ki ne marajo vročine, si bodo najbrž oddahnili, ljubiteljem sonca in morja pa polagamo na srce, da že sedaj rezervirajo jesenski ali zimski pobeg na toplo in si tako zagotovijo najvišje 'first minute' prihranke !

Tako kot med evropskimi, so tudi med slovenskimi počitnikarji najbolj priljubljeni zlasti največji 4 Kanarski otoki: Tenerife , Gran Canaria , Lanzarote in Fuerteventura Razlogov za to je več, med najpomembnejše pa vseakor sodi vzpostavitev nizkocenovnih letalskih povezav iz bližnjih letališč.

V hladnih jesenskih in zimskih mesecih so najbolj priljubljeno pribežališče iskalcev sonca in morskih užitkov na stari celini že desetletja Kanarski otoki , ki veljajo za destinacijo večne pomladi! Tudi v hladnejši polovici leta se tu temperature namreč gibljejo med 18 in 25 stopinj Celzija, nič kaj sramežljivo pa ni niti sonce, zato ne čudi, da tu v zimskim mesecih počitnikuje dobršen del Evrope.

Prav na račun teh so na Počitnice.si že na vrhuncu poletne sezone pripravili ekskluzivne 'first minute' počitniške pakete za jesen in zimo, ki si jih ob zgodnji prijavi lahko zagotovite tudi do 30 % ugodneje ! Še posebej privlačne so ponudbe za otoka Tenerife, kamor lahko tudi v hladnejši polovici leta poletite z nizkocenovnimi letalskimi prevozi iz Trevisa , Graza ali Dunaja , in Lanzarote, kamor lahko odpotujete iz letališča v Zagrebu ali Trevisu !

Lanzarote - Havaji v osrčju Evrope

Lanzarote je od obale Afrike oddaljen le dobrih 100 kilometrov, kar mu zagotavlja obilo sonca ter visoke temperature skozi vse leto, tudi jeseni in pozimi. Severni del otoka je bolj vetroven in zato pravi raj za ljubitelje surfanja in kajtanja, južna in vzhodna obala pa sta večinoma peščeni in zato popolni za kopanje.