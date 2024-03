Na kandidatni listi Svobode tudi znani slovenski zdravnik

Krščanski demokrati so razkrili karte in objavili seznam devetih kandidatov, na katere stavijo na prihajajočih evropskih volitvah. Evropska lista NSi je kombinacija izkušenega in mladega, lokalnega in državnega. Na začetku in na koncu pa politična težkokategornika, predsednik stranke in njegova predhodnica – Matej Tonin in Ljudmila Novak.