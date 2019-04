Na Kanglerjevi odredbi za prisluje prirejeni podpis, datum in telefonska številka

Državni Telekom je v enem tednu dobil dve na prvi pogled isti odredbi, ki pa sta imeli spremenjeno eno od telefonskih številk, drugačen je tudi podpis sicer istega preiskovalnega sodnika Janeza Žirovnika.

"Če smo pravna država, se takšne stvari ne bi smele dogajati," je bil po seji parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb oster njen predsednik Matej Tonin. "V primeru gospoda Kanglerja se je zgodilo, da je bila na tej odredbi ena telefonska številka, denimo za primer moja, in ta papir je šel v izvajanje telefonskih prisluhov, v nekem trenutku se pa policija, tožilstvo ali pa sodnik odloči, da bodo to številko zamenjali in dajo vašo gor. To pomeni, da se je sodnik odločil, da se lahko prisluškuje meni, dejansko se bo pa vam. In to je hudo narobe, nesprejemljivo, to je nezakonito," je povedal.