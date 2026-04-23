Na Kaninu kmalu nove žičnice

Po pojasnilih vlade je uredba sprejeta na pobudo Občine Bovec, ki je na infrastrukturno ministrstvo naslovila predlog za sprejem koncesijskega akta za graditev novih žičniških naprav. Te bodo povezane z obstoječo žičniško infrastrukturo.

Zakon o žičniških napravah za prevoz oseb določa, da je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za žičniško napravo pridobiti koncesijo, pred tem pa mora vlada sprejeti koncesijski akt, so dodali na vladnem uradu za komuniciranje.

Koncesija se za vse žičniške naprave podeli za 40 let, pogodbe bo po pooblastilu vlade sklenil minister, pristojen za infrastrukturo. Koncesionar bo lahko na podlagi koncesij pridobil gradbeno dovoljenje za nove žičniške naprave.

Občina Bovec je javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije za prenovo smučišča oz. gorskega turističnega centra Kanin, vključno z gradnjo nove krožne kabinske žičnice in zamenjavo sedežnice Veliki Graben, objavila junija lani.