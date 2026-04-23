Slovenija

Na Kaninu kmalu nove žičnice

Ljubljana, 23. 04. 2026 14.09 pred 1 uro 2 min branja 9

Avtor:
Ne.M. STA
Smučišče Kanin

Vlada je na pobudo Občine Bovec sprejela sklep o izdaji uredbe o koncesijah za graditev novih žičniških naprav na Kaninu - dveh krožnokabinskih žičnic in sedežnice Veliki graben. Uredba bo prispevala k nadaljnjemu razvoju turistične dejavnosti na območju smučišča Kanin, so po seji sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.

Po pojasnilih vlade je uredba sprejeta na pobudo Občine Bovec, ki je na infrastrukturno ministrstvo naslovila predlog za sprejem koncesijskega akta za graditev novih žičniških naprav. Te bodo povezane z obstoječo žičniško infrastrukturo.

FOTO: Damjan Žibert

Zakon o žičniških napravah za prevoz oseb določa, da je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za žičniško napravo pridobiti koncesijo, pred tem pa mora vlada sprejeti koncesijski akt, so dodali na vladnem uradu za komuniciranje.

Koncesija se za vse žičniške naprave podeli za 40 let, pogodbe bo po pooblastilu vlade sklenil minister, pristojen za infrastrukturo. Koncesionar bo lahko na podlagi koncesij pridobil gradbeno dovoljenje za nove žičniške naprave.

Občina Bovec je javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije za prenovo smučišča oz. gorskega turističnega centra Kanin, vključno z gradnjo nove krožne kabinske žičnice in zamenjavo sedežnice Veliki Graben, objavila junija lani.

FOTO: Damjan Žibert

Dokumentacijo sta pripravili podjetji SKA Projekt kot vodilni in Projekt kot pridruženi partner, v začetku marca so gradnjo več kot 100 milijonov evrov vredne nove kabinske žičnice in spremljajočih objektov na smučišču Kanin predstavili tudi javnosti. Največja novost v primerjavi s sedanjo žičnico je, da bi bila nova naprava ločena na dva dela.

Predsednik komisije za oživitev smučišča Kanin Danijel Krivec je na predstavitvi dejal, da na občini pričakujejo, da bo država zagotovila 80 odstotkov investicije, tako kot je pred časom investicije, sicer mnogo manjše vrednosti, sofinancirala drugim slovenskim smučiščem.

KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

mužet
23. 04. 2026 16.17
Spet metanje denarja v veter , saj se od vsega začetka otvoritve kanina ve kaj se tam dogaja oz. koloiko denarjja je država že zmetala v to luknjo
Gospod .
23. 04. 2026 16.10
Na kanin pa bi res enkrat šel. Tako da kul.
UnknownIdentity
23. 04. 2026 15.41
Hvala steffi
rok1211
23. 04. 2026 15.39
hvala Stevanovič
vitranc22
23. 04. 2026 15.36
Ne rabimo. Zanimanje za smučanje stalno upada, že ostala smučišča se borijo za preživetje
suleol
23. 04. 2026 15.28
e moji slovenci
SEHE
23. 04. 2026 15.26
A ga je bilo potrebno najpej uničit, da ga bodo zdaj 10 ali več let skupaj sestavljal? Tole že meji ne samo na neumnost ampak na norost!
4krogci
23. 04. 2026 15.22
Haha no odlocevalec o financah in idejni vodja prenove v isti osrbi…amak ker Bc je pac Bc…bodo zdej dobil prenovo smucisca na racun davkoplacevalcev….cez par let pa spet nesreca in stecaj…..
vicente
23. 04. 2026 14.38
Bankomat odprt
bibaleze
Portal
Imena, ki jih starši kasneje obžalujejo
Kaj obleči za krst, obhajilo ali birmo?
Kaj obleči za krst, obhajilo ali birmo?
Samo uro stran: idealen pobeg za mamo in hčer
Samo uro stran: idealen pobeg za mamo in hčer
"Tako je že odrasel!" Nasmejan portret princa Louisa navdušil javnost
"Tako je že odrasel!" Nasmejan portret princa Louisa navdušil javnost
zadovoljna
Portal
Izgubila ogromno kilogramov, danes je videti tako
Dnevni horoskop: Ovni bodo pogumni, ribam zmanjkuje motivacije
Dnevni horoskop: Ovni bodo pogumni, ribam zmanjkuje motivacije
Sam na drug konec sveta: strah ali najboljša odločitev v življenju?
Sam na drug konec sveta: strah ali najboljša odločitev v življenju?
Zato slovensko igralko kličejo Pehta
Zato slovensko igralko kličejo Pehta
vizita
Portal
Ali lahko priljubljena začimba res pomaga srcu?
Kateri raki se največkrat odkrijejo prepozno
Kateri raki se največkrat odkrijejo prepozno
Če imate napihnjen trebuh, tega ne smete ignorirati
Če imate napihnjen trebuh, tega ne smete ignorirati
Sadje, ki ga ne bi smeli jesti zvečer, če želite shujšati
Sadje, ki ga ne bi smeli jesti zvečer, če želite shujšati
cekin
Portal
Če razmišljate o prihodnosti, boste prej ali slej naleteli na ta račun
Eva Longoria: Vsak najstnik bi moral vsaj enkrat delati v fast foodu
Eva Longoria: Vsak najstnik bi moral vsaj enkrat delati v fast foodu
Koliko bi zaslužili kot blagajnik v Nemčiji? Plače so presenetljivo visoke
Koliko bi zaslužili kot blagajnik v Nemčiji? Plače so presenetljivo visoke
V treh mesecih izginilo več kot 20.000 kripto milijonarjev
V treh mesecih izginilo več kot 20.000 kripto milijonarjev
moskisvet
Portal
Umrl priljubljeni televizijski obraz
Ali veste, koliko časa je bencin uporaben? Večina ga shranjuje napačno
Ali veste, koliko časa je bencin uporaben? Večina ga shranjuje napačno
Prepoznate to balkansko divo? Tako je bila pevka videti pred 30 leti
Prepoznate to balkansko divo? Tako je bila pevka videti pred 30 leti
Nenavadne sanje o goloti – veste, kaj pomenijo?
Nenavadne sanje o goloti – veste, kaj pomenijo?
dominvrt
Portal
Kako pravilno posaditi in negovati čudovite frezije?
Tako bo terasa brezhibno čista z le dvema sestavinama
Tako bo terasa brezhibno čista z le dvema sestavinama
Pomembno obvestilo za ljubitelje Delovne akcije
Pomembno obvestilo za ljubitelje Delovne akcije
Vreme do konca poletja: suh april, moker maj in vroče poletje – kaj čaka vaš vrt?
Vreme do konca poletja: suh april, moker maj in vroče poletje – kaj čaka vaš vrt?
okusno
Portal
Šparglji: 3 preprosti recepti, ki vedno uspejo
Hitra sladica brez peke za tople dni
Hitra sladica brez peke za tople dni
Trik, ki bo vašo najljubšo pijačo spremenil v poletni hit
Trik, ki bo vašo najljubšo pijačo spremenil v poletni hit
Okusno družinsko kosilo, ki ga boste pripravljali znova in znova
Okusno družinsko kosilo, ki ga boste pripravljali znova in znova
voyo
Portal
Michael Jackson pred sodiščem
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Delovna akcija
Delovna akcija
