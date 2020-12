Na Kaninu ne morejo zagnati naprav

Čeprav bi lahko na Kaninu ob sproščanju epidemioloških ukrepov lahko zagnali naprave, pa tega ne bodo storili. Prišlo je namreč do izpada električnega napajanja med postajama C in D krožnokabinske žičnice. Odprava napake bo zaradi težke dostopnosti trajala dlje časa. V takšnih razmerah ne morejo preizkusiti delovanja žičniških naprav.

Najvišje ležeče slovensko visokogorsko smučišče na Kaninu se že dva tedna šibi pod težo snega, a žal še ne bo obratovalo. Kot je danes pojasnila direktorica kaninskega smučišča Manuela Božič Badalič, se prekinitev električnega napajanja na Kaninu ni zgodila prvič, vendar bo tokrat odprava napake zaradi težke dostopnosti trajala dlje časa. Na Kaninu je sicer trenutno okoli štiri metre snega. Zaradi izpada elektrike si pri transportu opreme pomagajo s snežnimi teptalniki, z katerimi sicer že pripravljajo smučišče, je dodala direktorica. Brez elektrike je zgornja postaja žičnice in vse sedežnice, poleg tega pa še restavracija z zamrzovalniki in hladilniki. V takšnih razmerah ne morejo preizkusiti delovanja žičniških naprav, kar pomeni, da še ne vedo, ali je letošnji sneg na napravah povzročil kakšno škodo. Zavreči bodo morali tudi shranjeno hrano in pijačo, še dodaja Božič Badaličeva. Zaradi prekinitve napajanja oddajnika je sicer Bovška kotlina že ves čas v delnem komunikacijskem mrku, na Kaninu tako ni signala za mobilni telefon. Na Bovškem čakajo na dva helikopterja, ki bosta pomagala urediti razmere. Že od ponedeljka na slovenski helikopter, ki bo poletel z Lesc, čakajo terenski vzdrževalci Elektro Primorska, ki na terenu zaradi nevarnosti Kaninskega pogorja ne morejo pregledati celotne trase električnega daljnovoda. Z italijanske strani pa bo predvidoma v četrtek priletel helikopter, ki bo sprožil snežne plazove, ki sicer vsako leto grozijo progi Graben in Prevala. Sprožitev plazov je predpogoj, da bi o odprtju smučišča sploh razmišljali, je še dodala Božič Badaličeva. Poleg vsega pa nad vsemi žičničarji visi še negotovost, kaj bo z epidemiološkimi ukrepi po 23. decembru, do tedaj namreč zaenkrat veljajo trenutne sprostitve.