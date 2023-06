Na Kaninu odpravljajo poškodbo žične vrvi

Na Kaninu so tako letošnjo zimsko sezono zaključili 21. maja. Med 23. decembrom in 21. majem so zabeležili 77 obratovalnih dni. V tem času je na bovški strani na smučišče skupaj vstopilo 15.000 potnikov, z italijanske strani pa še najmanj enkrat toliko, ocenjujejo. Veliko koncev tedna so obratovanje preprečevali slabo vreme, veter in megla.

Kot je povedala, so poškodbo na žični vrvi odkrili pri rednem tehničnem pregledu, ki je za žičniške naprave obvezen na vsaki dve leti. "Pregled Zavoda za gradbeništvo je pri magnetoskopu transportne vrvi na odseku B-C pokazal, da je poškodovana od udara strele in pred ponovnim obratovanjem naložil sanacijo tega dela vrvi, " je dejala.

Na zadnji obratovalni dan je bil na vrhu smučišča še dober meter in pol snega. Gorska reševalna služba ob tem opozarja, naj pohodniki pri premikanju po Kaninskih podih upoštevajo, da so povsod še zaplate zapihanega snega in brezna, prekrita s snegom. Ta naj bi večinoma skopnel do konca junija.

Poleti sicer na Kanin prepeljejo več potnikov kot pozimi. Lani so jih tako denimo prepeljali skoraj 30.000 in ob tem zabeležili pol milijona evrov prihodkov. Načrtujejo, da bodo na Kanin vozili vsak dan do konca avgusta, nato pa bodo v septembru znova prešli na režim vožnje ob koncih tedna.

Obiskovalci so večinoma tujci, v največji meri pohodniki in obiskovalci ferat, pa tudi padalci, kolesarji in jamarji. Veliko ljudi se ustavi zgolj na zgornji postaji in uživa na hladnem gorskem zraku, je še povedala Božič Badaličeva.