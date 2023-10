Na Kaninu pridobili poročilo o kabinski žičnici, inšpektorat dopis še preučuje

Potem ko je inšpektorat za infrastrukturo v petek začasno prepovedal obratovanje krožne kabinske žičnice na Kanin, je upravljavec smučišča v torek prejel dopis proizvajalca opreme, francoske družbe Poma. Ta naj bi potrdil, da je žičnica ob ustreznem vzdrževanju še naprej varna za obratovanje. Dokumentacijo zdaj preučujejo na inšpektoratu.

icon-expand Krožno kabinska žičnica bo prihodnje leto stara 50 let. FOTO: Luka Kotnik

V petek popoldan, po izteku obratovalnega časa smučišča, je inšpektor za žičniške naprave in smučišča izdal začasno prepoved obratovanja kaninske krožne kabinske žičnice, razlog za prepoved pa je bilo to, da družba Sončni Kanin, ki upravlja smučišče, ni dostavila dokumentacije družbe Poma, ki dobavlja rezervne dele za žičniško infrastrukturo in je lani opravila podrobnejši pregled naprav. Pred tem je že napovedan in plačan tehnični pregled žičnice odpovedal tudi Zavod za gradbeništvo.

Kot so pojasnili na zavodu, so bili seznanjeni z informacijo, da je Poma konec lanskega leta na kabinski žičnici izvajala določene preglede, niso pa bili seznanjeni z ugotovitvami, ali žičnica lahko obratuje dlje kot do konca 2023. Ob tem so dodali, da so pregled ves čas pogojevali s predložitvijo ustreznih poročil, iz katerih bi bili razvidni ugotovitve in stališče Pome glede podaljšanja skrajnega roka življenjske dobe naprave. Inšpektorat dopis še proučuje Za omenjeno poročilo je zato smučišče zaprosilo proizvajalca, ta ga je v torek zvečer po navedbah direktorice družbe Sončni Kanin Manuele Božič Badalič poslal, posredovano je bilo tudi inšpektorju za žičniške naprave in smučišča. Kakor so danes pojasnili na inšpektoratu, je dopis trenutno še v postopku obravnave, zato še ni jasno, ali bo smučišče konec tedna lahko obratovalo ali ne.

icon-expand Direktorica družbe Sončni Kanin Manuela Božič Badalič FOTO: Luka Kotnik