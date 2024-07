Na Kliniki Golnik povečano število hospitalizacij zaradi zajčje mrzlice

Kot so pojasnili, je večina okužb povezana s kmečkimi opravili, zato ljudem svetujejo, da pri spravilu sena uporabljajo FFP 3-masko, saj po njihovih besedah navadna kirurška maska ne zadostuje. "Če imajo simptome, kot so povečane in boleče bezgavke, kašelj, visoka temperatura, glavobol, bolečine v mišicah, žrelu in trebuhu ter driska, naj zdravnika obvestijo, ali so pred tem delali s senom oziroma imeli klopa. Tako bo lahko posumil na tularemijo oz. zajčjo mrzlico, ki jo zdravimo z drugačnim antibiotikom kot za običajno pljučnico," opozarja infektologinja s Klinike Golnik asist. Barbara Bitežnik, dr. med., spec.

Bolezen prenašajo zlasti zajci in okuženi klopi, pa tudi muhe, bolhe, uši in komarji. Ljudje lahko zbolimo tudi z vdihavanjem okuženega prahu ter z uživanjem premalo toplotno obdelanih živil in okužene vode.

Simptomi pri obolelih so odvisni od vstopnega mesta bacila. Če je ta vstopil v telo na primer prek vboda klopa ali pika komarja, imajo pacienti na vbodnem mestu razjedo. Če bakterijo zaužijejo z neprekuhanim mlekom okužene živali (predvsem z mlekom koz ali ovc, ki se pasejo), imajo lahko prebavne težave. Če bacil vdihnejo, lahko zbolijo za hudo obliko pljučnice.

S človeka na človeka se bolezen ne prenaša. Bolezen se običajno pojavi tri do šest dni po okužbi.