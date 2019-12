Na Kliniki Golnik zaradi respiratornih obolenj omejili obiske

Na Kliniki Golnik so zaradi povečanega števila respiratornih obolenj obiski od 6. decembra do preklica dovoljeni le med 14. in 17. uro. Poleg tega so omejeni na eno zdravo osebo, so sporočili s klinike. Tudi celjska bolnišnica je zaradi pojava virusnih obolenj na nevrološkem oddelku prepovedala obiske bolnikov, hospitaliziranih na tem oddelku.

Obiske so sredi novembra do nadaljnjega omejili tudi na oddelku mariborskega univerzitetnega kliničnega centra za infekcijske bolezni in vročinska stanja. Ti so prav tako omejeni na eno zdravo osebo. V zadnjih tednih vse več bolnišnic omejuje obiske. FOTO: POP TV Zaradi povečanja števila respiratornih obolenj so v Splošni bolnišnici Jesenice 5. decembra omejili obiske na vseh oddelkih, in sicer na eno zdravo odraslo osebo na bolnika. Obiski so prepovedani za infektivne bolnike na oddelku za zdravstveno nego. Na pediatričnem oddelku je dovoljena prisotnost enega zdravega starša ali skrbnika, na ginekološko-porodniškem oddelku pa je dovoljen obisk zdravega partnerja.