Na klopeh matičnega odbora predlog sprememb družinskega zakonika

Zakon, ki bo na poslanskih klopeh članov odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide, bo tako tudi formalno uzakonil, kar zaradi ustavne odločbe že velja. Torej, da je zakonska zveza življenjska skupnost dveh oseb ne glede na spol in da lahko istospolna partnerja, ki živita v partnerski zvezi, skupaj posvojita otroka pod enakimi pogoji kot zakonca.

Odločitev ustavnega sodišča so že takrat pozdravile koalicijske stranke Gibanje Svoboda, SD in Levica in obljubile, da si bodo prizadevale v najkrajšem možnem času pripraviti zakonodajne spremembe in s tem odpraviti neskladje z ustavo. Tako je pričakovati, da bodo predlaganim spremembam poslanci koalicije že na današnjem odboru prižgali zeleno luč.

Medtem pa so nasprotovanje izrazili v opozicijski NSi ter napovedali, da bodo uporabili vsa pravna sredstva, ki so jim v pravni družbi na voljo, in da bodo nasprotovali vsem novelam družinskega zakonika, ki bi temeljile na omenjeni odločbi ustavnega sodišča.