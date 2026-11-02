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Slovenija

Nov primer neprimerne oskrbe: na kmetiji odkrili 12 poginulih živali

Maribor, 02. 11. 2026 15.06 pred 21 minutami 1 min branja 26

Avtor:
U. Z. K.
Krave v hlevu

Veterinarska ambulanta je Inšpekcijo Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin obvestila o sumu neprimernega ravnanja z govedom na kmetiji v kraju Gornja Voličina v okolici Maribora. Uradni veterinar je opravil pregled kmetije in odkril več trupel. Živali so po prvi oceni poginile zaradi neprimerne oskrbe s hrano in vodo.

Nepravilnosti je veterinar praktik odkril pri letnem pregledu kmetijskega gospodarstva, ki jih izvajajo veterinarske ambulante.

Uradni veterinar Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), ki je na kmetijo odšel takoj po prejemu obvestila danes zjutraj, je ugotovil, da gre za pašno rejo govedi. Pri pregledu hleva in okolice je odkril najmanj 12 poginulih živali v hlevu in okolici objekta. 

Prve ocene kažejo, da so živali najverjetneje poginile zaradi neprimerne oskrbe z vodo in hrano. Glede na videz trupel domneva, da so poginile v različnih časovnih obdobjih.

Uradni veterinar je odredil odvoz trupel in forenzično preiskavo vzroka in časa pogina. Žive živali na paši ne kažejo znakov neustrezne oskrbe in ostajajo na gospodarstvu do morebitne drugačne odločitve uradne veterinarske službe. Inšpekcijski postopek je še v teku, so sporočili z UVHVVR.

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KOMENTARJI26

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ibasumik
02. 11. 2026 16.02
bo gospodarja spet branil janša in njegov matos?
Odgovori
0 0
deltex
02. 11. 2026 16.00
Da ni lastnik ubogih krav spet kak velestrikovnjak za govedorejo?
Odgovori
+3
3 0
deltex
02. 11. 2026 15.59
Sramota, da se to sploh dogaja. Še večja sramota pa je, da v tako mali državi veterinarji niso sposobni pregledati vseh kmetij. Ali pa gledajo stran. Tega mladega praktika, ki je trupla odkril, tega še niso naučili.... vsi pa vemo, kako prekleto dragi so veterinarji. Pa ubadajo se z vsem drugim.
Odgovori
+1
1 0
mmickica
02. 11. 2026 15.55
Zapret za najmanj 10 let taksne osebke! Fuj! Jaz bi jih pustila se brez vode in hrane, ampak zal pri nas to ni mozno.
Odgovori
+2
2 0
deltex
02. 11. 2026 15.55
Kupujte domače!
Odgovori
+4
4 0
kunccix
02. 11. 2026 15.54
Sds podrepniki
Odgovori
-1
2 3
Xxdproxx
02. 11. 2026 15.54
bolj golobovo. oni so bolj za nedelo
Odgovori
-1
1 2
mptour
02. 11. 2026 15.53
Kokotka?
Odgovori
+0
3 3
Nidani
02. 11. 2026 15.49
A to so tej kmetje, ki imajo čas in denar protestirat po Ljubljani in Bruslju? Ki jih vleče v pogubo gorivo po 1,5€, po 2€ pa ne več?
Odgovori
+5
7 2
Watcherman
02. 11. 2026 15.49
Spet ne bo nič spornega kajne vse je v redu in normalno phahahahaha?.
Odgovori
+5
5 0
bublika
02. 11. 2026 15.48
ter premile kazni !!!
Odgovori
+4
4 0
bublika
02. 11. 2026 15.48
To so premalo aktivne inšpekcijske službe v Sloveniji !!!
Odgovori
+5
5 0
Pamir
02. 11. 2026 15.46
Janšarja to ne zanima, ukvarja se z Jugoslavijo, udbo, štafeto mladosti.
Odgovori
+2
5 3
Mclaren
02. 11. 2026 15.49
Ostal je v preteklosti!
Odgovori
+2
4 2
Mukec
02. 11. 2026 15.41
Katastrofa. Današnji svet, današnji ljudje. Katastrofa.
Odgovori
+10
10 0
Mclaren
02. 11. 2026 15.41
Groza
Odgovori
+8
8 0
Slovenska pomlad
02. 11. 2026 15.37
SDS Kristina Hacin mora povedati kaj naj komentiram.
Odgovori
+0
4 4
Nidami
02. 11. 2026 15.39
Gremo Bosna si zadnjič dejal.
Odgovori
-2
0 2
enapi
02. 11. 2026 15.35
In sds še rahlja zakonodajo glede živali 🤮
Odgovori
+12
13 1
enapi
02. 11. 2026 15.34
Sds volivci
Odgovori
+5
10 5
DirtySanchez
02. 11. 2026 15.29
Se ne gre čudit, da so to odkrili v Voličini, tam so tak ali tak vsi čudni.
Odgovori
+6
8 2
Bbcc12
02. 11. 2026 15.27
Trgovini še povečat marže. Kvaliteta hrane bo večja.
Odgovori
+8
9 1
Pupa73
02. 11. 2026 15.24
nimaš kaj,očitno niso primerni za dejavnost
Odgovori
+8
9 1
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