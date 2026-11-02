Nov primer neprimerne oskrbe: na kmetiji odkrili 12 poginulih živali

Nepravilnosti je veterinar praktik odkril pri letnem pregledu kmetijskega gospodarstva, ki jih izvajajo veterinarske ambulante.

Uradni veterinar Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), ki je na kmetijo odšel takoj po prejemu obvestila danes zjutraj, je ugotovil, da gre za pašno rejo govedi. Pri pregledu hleva in okolice je odkril najmanj 12 poginulih živali v hlevu in okolici objekta.

Prve ocene kažejo, da so živali najverjetneje poginile zaradi neprimerne oskrbe z vodo in hrano. Glede na videz trupel domneva, da so poginile v različnih časovnih obdobjih.

Uradni veterinar je odredil odvoz trupel in forenzično preiskavo vzroka in časa pogina. Žive živali na paši ne kažejo znakov neustrezne oskrbe in ostajajo na gospodarstvu do morebitne drugačne odločitve uradne veterinarske službe. Inšpekcijski postopek je še v teku, so sporočili z UVHVVR.