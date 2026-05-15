Na kmetiji pretepali tuje delavce, ti prosili predsednico za pomoč

Grožnje s kovinskim orodjem, verbalno in celo fizično nasilje je kamera enega izmed delavcev kmetije Bobnar ujela lani poleti.

Besedni spor je hitro prerasel v fizični obračun, domnevno delovodje nad tujim delavcem. Po grobem sunku na tla se skuša napadeni delavec ubraniti, moška se ustavita šele ob prihodu delavca v traktorju. Na posnetkih, ki jih je pridobila Mladina, naj bi bili delavci, ki so že lani prosili za pomoč in opozarjali na nečloveške razmere na gorenjski kmetiji.

"Naše delo se začne ob 6. uri in konča enkrat med 19. in 22. uro. Če zamujamo le eno minuto, kriči in grozi, da nam bo znižal plačilo," so zapisali lani septembra.

"Tukaj se marsikaj dogaja. Nadzorni organi bi morali svoje delo opraviti, kaže, da ga ne opravljajo tako, kot bi morali," pravi Boris Perš iz Neodvisnih sindikatov delavcev Slovenije.

In kje so inšpektorji? Obiskali naj bi štiri podjetja družine Bobnar in skupno od leta 2023 opravili kar 32 pregledov. Med drugim so potrdili številne kršitve s področja delovnih razmerij in zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu. "Na delovnopravnem področju so bile ugotovljene nepravilnosti glede zagotavljanja odmorov in počitkov /.../ nadalje glede dodatkov za delo v posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa ter vodenjem evidenc o izrabi delovnega časa."

Za odziv smo prosili tudi lastnika kmetije, a je našo prošnjo za izjavo zavrnil.

Zgodba še vedno nima epiloga. Policija je potrdila le, da predkazenski postopek še ni končan. "...vam lahko zgolj potrdimo, da na Policijski upravi Kranj /.../ vodimo predkazenski postopek, ki še ni končan. Zaradi varovanja interesa predkazenskega postopka vam več informacij ne moremo posredovati. Bomo pa o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo."

"Mi smo tega navajeni, to je iz meseca v mesec, iz dneva v dan. Tu ni samo Bobnar, tu so še drugi slični njemu," pravi Perš.

Na ministrstvu za delo pa izpostavljajo, da so okrepili odzivnost inšpektorata in vzpostavili točko za tujce. "Kamor se tuji delavci obrnejo v težavah in obračajo se pogosto. S tem smo hoteli vzpostaviti stik, da sploh vidimo, kje so težave," je dejal Luka Mesec.

In ugotovitve? Dan Juvan, državni sekretar na ministrstvu za delo, pravi, da se je "v zadnjem času pojavilo veliko agencij, ki uredijo potovanje tujim delavcem v Slovenijo in jim zagotovijo tudi delodajalca. Ti delavci pogosto pridejo tudi z dolgom /.../ na kar so seveda potem v izjemnem podrejenem položaju in po tem takem tudi deležni tovrstnih kaznivih dejanj."

Perš pa dodaja, da država zaposlenih še vedno ne zaščiti dovolj učinkovito, kršitelje pa bi morala kaznovati precej strožje.