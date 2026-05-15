Na kmetiji pretepali tuje delavce, ti prosili predsednico za pomoč

Ljubljana, 15. 05. 2026 18.36 pred 1 uro 3 min branja 119

Avtor:
Ana Vidic Kostevc
Nasilje nad tujimi delavci

Pojavili so se pretresljivi posnetki nasilja nad tujimi delavci na gorenjski kmetiji Bobnar. Na posnetkih, ki naj bi jih delavci posneli sami, je videti delovodje, ki zaposlenim grozijo in z njimi celo fizično obračunavajo. Ti so že lani predsednico države v pismu prosili za pomoč, takrat so opisali, da naj bi bivali v katastrofalnih razmerah, na mesec pa naj bi delali tudi po 300 ur in za to dobili le 790 evrov plačila. Kako je ukrepala policija in kako inšpektorji za delo?

Grožnje s kovinskim orodjem, verbalno in celo fizično nasilje je kamera enega izmed delavcev kmetije Bobnar ujela lani poleti.

Besedni spor je hitro prerasel v fizični obračun, domnevno delovodje nad tujim delavcem. Po grobem sunku na tla se skuša napadeni delavec ubraniti, moška se ustavita šele ob prihodu delavca v traktorju. Na posnetkih, ki jih je pridobila Mladina, naj bi bili delavci, ki so že lani prosili za pomoč in opozarjali na nečloveške razmere na gorenjski kmetiji.

"Naše delo se začne ob 6. uri in konča enkrat med 19. in 22. uro. Če zamujamo le eno minuto, kriči in grozi, da nam bo znižal plačilo," so zapisali lani septembra.

"Tukaj se marsikaj dogaja. Nadzorni organi bi morali svoje delo opraviti, kaže, da ga ne opravljajo tako, kot bi morali," pravi Boris Perš iz Neodvisnih sindikatov delavcev Slovenije.

In kje so inšpektorji? Obiskali naj bi štiri podjetja družine Bobnar in skupno od leta 2023 opravili kar 32 pregledov. Med drugim so potrdili številne kršitve s področja delovnih razmerij in zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu. "Na delovnopravnem področju so bile ugotovljene nepravilnosti glede zagotavljanja odmorov in počitkov /.../ nadalje glede dodatkov za delo v posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa ter vodenjem evidenc o izrabi delovnega časa."

Za odziv smo prosili tudi lastnika kmetije, a je našo prošnjo za izjavo zavrnil.

Zgodba še vedno nima epiloga. Policija je potrdila le, da predkazenski postopek še ni končan. "...vam lahko zgolj potrdimo, da na Policijski upravi Kranj /.../ vodimo predkazenski postopek, ki še ni končan. Zaradi varovanja interesa predkazenskega postopka vam več informacij ne moremo posredovati. Bomo pa o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo."

"Mi smo tega navajeni, to je iz meseca v mesec, iz dneva v dan. Tu ni samo Bobnar, tu so še drugi slični njemu," pravi Perš.

Na ministrstvu za delo pa izpostavljajo, da so okrepili odzivnost inšpektorata in vzpostavili točko za tujce. "Kamor se tuji delavci obrnejo v težavah in obračajo se pogosto. S tem smo hoteli vzpostaviti stik, da sploh vidimo, kje so težave," je dejal Luka Mesec.

In ugotovitve? Dan Juvan, državni sekretar na ministrstvu za delo, pravi, da se je "v zadnjem času pojavilo veliko agencij, ki uredijo potovanje tujim delavcem v Slovenijo in jim zagotovijo tudi delodajalca. Ti delavci pogosto pridejo tudi z dolgom /.../ na kar so seveda potem v izjemnem podrejenem položaju in po tem takem tudi deležni tovrstnih kaznivih dejanj."

Perš pa dodaja, da država zaposlenih še vedno ne zaščiti dovolj učinkovito, kršitelje pa bi morala kaznovati precej strožje.

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Mr.vanga
15. 05. 2026 21.58
Napihujete zadeve
Betuul
15. 05. 2026 21.55
Treba kaznovat agencijo, ki dostavlja davce na to kmetijo?
NoSugar
15. 05. 2026 21.52
Kmetija Bobnar, SP. Brnik, ljudje pa kupujejo njihove oh in sploh "domače" pridelke, seveda po visoki ceni... hahaha
kinimod
15. 05. 2026 21.51
Telefone jim bi morali prej pobrat
natas999
15. 05. 2026 21.51
tapravo so prosili za pomoč😁
Petur
15. 05. 2026 21.50
tej kmetiji se zapre vse subvencije in je rešeno..
fljfo
15. 05. 2026 21.48
Predsednici pisali že lansko leto? In kaj se je zgodilo?
Betuul
15. 05. 2026 21.55
Nima tečaja za kmetico
Smuuki
15. 05. 2026 21.47
Zakaj so še tam če je nevzdržno? Vedno greš lahko kjer je bolje. Se bojim da je to ena od zrežiranih zgodb. Ni treba ugibat kdo stoji za njo. Levica. So jih že kar nekaj sproducirali. Mrtva kokos, živina v blatu
VladaPada
15. 05. 2026 21.46
Levaki bodo zdaj iz opozicije videli vsak problem katerega so sami ustvarjali in mizali 4 leta.
MihaOlimpija
15. 05. 2026 21.44
Podpiram tujce ki pridejo v Slo in delajo ne pa da afne guncajo🙂 Sicer pa nevidim odzivov od I8M in podobnih .. Da bi bil JJ na oblasti ( ni še ) bi že kolesarili makar po dežju. Da jih ni sram seveda prvo Bobnarja ki upam da propade in seveda Mesca in tudi policijo in inšpektorjem
PoldeVeliki
15. 05. 2026 21.43
Lanski sneg.
SAKOSAKO
15. 05. 2026 21.42
Trgovske verige in vsi ostali bojkotirati njihove izdelke potem jim pa naj vse zgnije v skladišču!
Pajo_36
15. 05. 2026 21.39
Sem bil nedavno na eni zabavi telih gorenjskih pametnjakovičev. Samo, kako ne bodo človeka plačali, samo pod A7 niso imeli. Seveda zimski regres je katastrofa. 3 bajte, avtomobili nad 50 jurjev in bajta na morju. Pa sej to ni noben problem, problem je izkoriščanje. Je tudi mnogo podjetnikov, ki svoje zaposlene plačujejo dosti več, kot je bare minimum in imajo svoje zaposlene že dolgo. Tisti, ki najbolj menjajo in najbolj jamrajo, kako nimajo delavcev, k tistim en hodite. Ker slovenska logika, da sem pri firmi 40 let počasi z novo generacijo ugaša. In dokler se uvaža delovno silo masovno in dokler smo pri vrhu EU v zaposlenosti, je to dober znak. Bojte se pa efekta novega tegale zakona, kjer se mega spodbuja malo podjetništvo. Ker ja, obrt je nekaj drugega, kot pa to, da mi delodajalec zahteva, da pri delu v njegovi firmi odprem svoj s.p. to smo pa že videli. In to se ne sme dovolit.
ReAnDa
15. 05. 2026 21.38
Bobnarjevci se ve, koga so volili.
aviktora
15. 05. 2026 21.37
Več kot sramota! A smo še ljudje?
Nace Štremljasti
15. 05. 2026 21.37
pa nimajo nobenih vžigalic,naj malo zagori pa bo bolje,amoak mora dober zagoreti
panamera
15. 05. 2026 21.37
A je to ista kmetija bobnar kot na you tube..
SloButale
15. 05. 2026 21.34
Primer slovenskega kmeta, ki jamra in jamra, pobira od države EUR, kupuje zbirko traktorjev, za delavca pa nima... - še več - pretepa ga! Sramota.
srecnii
15. 05. 2026 21.30
In kaj mamo mi s tem, to se naj sami med seboj zmenijo, če jim niso delovni pogoji vredu, naj dajo odpoved in si poiščejo delo kje drugje.
Colgate
15. 05. 2026 21.29
Lastnika podjetja bi bilo potrebno tako hudo oglobiti, da bi JUTRI prodal vso imovino in šel živeti na cesto.
