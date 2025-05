Tatovi z ukradenima traktorjema iz Kobarida pobegnili v Italijo

Prvi traktor so ukradli v času od petka do sobote zjutraj, ko je neznani storilec odprl drsna vrata dvorišča pri eni od stanovanjskih hiš, pristopil do prvega traktorja (znamke Case IH), vrednega okoli 36 tisoč evrov, ga na neznani način odtujil ter odšel v smeri Italije.

V drugem primeru je neznanec pristopil do traktorja znamke John Deere, vrednega okoli 130 tisoč evrov, ki je bil parkiran pri gospodarskem poslopju ene od stanovanjskih hiš, ga s kontaktnimi ključi vžgal ter se z njim odpeljal v smeri Italije.

"Oba odtujena kmetijska traktorja so v soboto, 17. maja v nočnem času, našli italijanski varnostni organi v enem od naselij v Furlaniji – Julijski krajini blizu državne meje med Italijo in Slovenijo. Po zaključenem postopku so bili odtujeni traktorji že vrnjeni lastnikom oz. oškodovancem iz Slovenije," so sporočili novogoriški policisti, ki tatvino še preiskujejo, o dogodku pa so obvestili preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča in okrožno državno tožilko v Novi Gorici.