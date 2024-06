Na kočevski osnovni šoli naj bi učitelj poškodoval učenko, utrpela lažje poškodbe

V torek se je na eni od osnovnih šol na območju Kočevja odvil dogodek, ki ga je obravnavala Policija. Kot so povedali, naj bi zaposleni na šoli poškodoval mladoletno osebo, ki je pri tem utrpela lažje poškodbe. Na šoli odgovarjajo, da se je incident zgodil, ko je skušal učitelj preprečiti domnevni samovoljni odhod učenke iz varstva vozačev. Slednja je pri tem padla, še dodajajo in poudarjajo, da ni šlo za napad na učenko. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja Policija nadaljuje z zbiranjem obvestil in preverjanjem okoliščin dogodka.