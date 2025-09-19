Svetli način
Nevarna bližnjica: podhod zaraščen, opozorila preslišana

Ljubljana, 19. 09. 2025 19.24 | Posodobljeno pred eno minuto

Denis Malačič
Na Kodeljevem prebivalci že leta čez tire hodijo tam, kjer to ni dovoljeno. Ograje so poškodovane, podhod je zaraščen, opozorila pa pogosto preslišana. Tragedija, v kateri je pred dnevi na tirih umrla mladoletna oseba, je znova odprla vprašanje, kdo je odgovoren za varnost ob železnici. Slovenske železnice, Mestna občina Ljubljana ali Policija? In predvsem, kdaj bo namesto nevarnih bližnjic urejena varna pot?

Na Kodeljevem, enem najbolj gosto poseljenih predelov Ljubljane, je nelegalno prečkanje železniških tirov vsakodnevna praksa, pri čemer velja za eno najbolj kritičnih točk območje ob parkirišču na Povšetovi. Do parkirišča vodita dva nezakonita prehoda. Prvi povezuje območje z Osnovno šolo Ketteja in Murna. Drugi pa za nekaj sto metrov skrajša pot do parka Kodeljevo.

Železniški tiri
Železniški tiri FOTO: Bobo

Da posamezniki raje ubirajo bližnjice, namesto da bi šli varno naokrog, se prepričamo že v pol ure, medtem ko opazujemo dogajanje ob parkirišču. "Ja, ljudje hodijo tam po železniški progi, ker je bližje, pa je načeloma zelo nevarno," pove naš sogovornik. "Načeloma nisem nikoli ubrala bližnjice, tudi otroke učim, da ne hodijo, ker je nevarno," pove še ena od sogovornic.

Šlo je za zadrževanje osebe ob progi

Na teh tirih se je v bližini kopališča Kodeljevo 6. septembra zgodila tragična nesreča, v kateri je življenje izgubil otrok. Medtem ko nam sogovornika na ljubljanski občini niso uspeli zagotoviti, policija pojasnjuje, da dogodek ni povezan s spletnimi izzivi niti s prečkanjem tirov, šlo naj bi za zadrževanje osebe ob progi. Slovenske železnice obžalujejo tragedijo in poudarjajo, da je ograja, ki ni v lasti železnic, v smeri proti naselju poškodovana in tako ne more preprečiti nezakonitega prečkanja.

Policija se bo sicer v sodelovanju s Slovenskimi železnicami prihodnji teden udeležila mednarodne preventivne akcije Railpol, evropskega združenja policij za varnost na železnicah. Pri poostrenem nadzoru bodo pozorni predvsem na nedovoljeno prečkanje prog, nevarna nivojska križanja in kršitve na vlakih.

kodeljevo železnica tragedija
