Nevarna bližnjica: podhod zaraščen, opozorila preslišana

Na Kodeljevem, enem najbolj gosto poseljenih predelov Ljubljane, je nelegalno prečkanje železniških tirov vsakodnevna praksa, pri čemer velja za eno najbolj kritičnih točk območje ob parkirišču na Povšetovi. Do parkirišča vodita dva nezakonita prehoda. Prvi povezuje območje z Osnovno šolo Ketteja in Murna. Drugi pa za nekaj sto metrov skrajša pot do parka Kodeljevo.

Da posamezniki raje ubirajo bližnjice, namesto da bi šli varno naokrog, se prepričamo že v pol ure, medtem ko opazujemo dogajanje ob parkirišču. "Ja, ljudje hodijo tam po železniški progi, ker je bližje, pa je načeloma zelo nevarno," pove naš sogovornik. "Načeloma nisem nikoli ubrala bližnjice, tudi otroke učim, da ne hodijo, ker je nevarno," pove še ena od sogovornic.

Na teh tirih se je v bližini kopališča Kodeljevo 6. septembra zgodila tragična nesreča, v kateri je življenje izgubil otrok. Medtem ko nam sogovornika na ljubljanski občini niso uspeli zagotoviti, policija pojasnjuje, da dogodek ni povezan s spletnimi izzivi niti s prečkanjem tirov, šlo naj bi za zadrževanje osebe ob progi. Slovenske železnice obžalujejo tragedijo in poudarjajo, da je ograja, ki ni v lasti železnic, v smeri proti naselju poškodovana in tako ne more preprečiti nezakonitega prečkanja.

Policija se bo sicer v sodelovanju s Slovenskimi železnicami prihodnji teden udeležila mednarodne preventivne akcije Railpol, evropskega združenja policij za varnost na železnicah. Pri poostrenem nadzoru bodo pozorni predvsem na nedovoljeno prečkanje prog, nevarna nivojska križanja in kršitve na vlakih.