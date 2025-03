Na koga stavi vlada v boju z agencijo za energijo?

Vlada je v državni zbor vendarle poslala imena treh kandidatov, ki naj bi zapolnili proste sedeže – v že lep čas nesklepčnem in tako tudi neoperativnem – svetu agencije za energijo. Poslanci naj bi o njihovem imenovanju odločali že prihodnji teden. Je s tem vladajoča politika, ki že dolgo ne skriva nezadovoljstva, ko gre za delo agencije za energijo, naredila tudi prvi korak k razrešitvi direktorice? Duška Godina špekulacij za zdaj ne komentira, prav tako ne – zelo verjetno – kmalu potrjenih novih svetnikov. In kdo sploh so?