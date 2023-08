Na kokain pozitiven šestletnik: znane ugotovitve inšpekcijskega nadzora CSD

Inšpekcijski nadzor ravnanj CSD Južna Primorska v primeru šestletnika iz Pirana, je pokazal, da CSD v obdobju, ko naj bi bil otrok pozitiven na testu prisotnosti nedovoljenih psihoaktivnih substanc ni razpolagal s podatki oziroma navedbami, na podlagi katerih bi moral nemudoma začeti s postopki ugotavljanja morebitne ogroženosti otroka. Mati je sicer v preteklosti opozorila na to, da oče uživa prepovedane substance, a od leta 2020 dalje tega CSD-ju ni več prijavljala.

Na urgenci so prisotnost kokaina v dečkovem sistemu potrdili, prav tako je bil test pozitiven še v izolski bolnišnici

Socialna inšpekcija je opravila nadzor nad ravnanjem Centra za socialno delo (CSD) Južna Primorska v primeru šestletnika iz Pirana, ki je bil pozitiven na kokain. Pregledali so vso dokumentacijo CSD glede primera, zaslišali zaposlene na CSD in pridobili tudi izjave matere otroka. Zdaj so nam predstavili nekaj svojih ugotovitev, vseh seveda zaradi varovanja osebnih podatkov in občutljivosti informacij ne smejo deliti z javnostjo. Inšpekcijski nadzor je potrdil, da je bil CSD z navedbami mame, da je bil oče otroka nasilen do nje, pa tudi o njenih opozorilih o uživanju prepovedanih substanc prvič seznanjen v začetku leta 2018. Kot ugotavljajo na Socialni inšpekciji Inšpektorata RS za delo, je CSD do leta 2020 med drugim pridobil rezultate testov prisotnosti psihoaktivnih substanc, poročil pediatra, mnenj policije in poročil vrtca, iz katerih ni bilo zaznati potrebe po ugotovitvi postopkov za varstvo koristi otroka. "V tem obdobju sta starša sklenila sodno poravnavo – kljub temu, da je mati otroka še vedno navajala, da je oče otroka odvisnik (ne glede na rezultate testiranj) – s katero sta se med drugim poravnala tudi o skupnem starševstvu in obsegu stikov," so nam pojasnili.

"CSD vsaj od leta 2020 dalje ni bil s strani matere otroka ali drugih oseb oziroma institucij seznanjen z morebitnim uživanjem psihoaktivnih substanc s strani očeta otrok oziroma drugih ravnanj obeh staršev zaradi katerih bi moral zoper njuno voljo poseči v izvajanje starševske skrbi. Mama otroka se v letu 2022 ni odločila sprejeti ponujeno pomoč, ki ji je bila izrecno ponujena v zvezi z navedbami o (verbalnem) nasilju očeta otroka zoper njo. Tudi v tem obdobju ni poročala o spornem ravnanju očeta zoper otroka." —Socialna inšpekcija

Ugotovili so tudi, da je bil CSD leta 2022 pri izvajanju drugih nalog seznanjen o kršitvi javnega reda in miru očeta otroka. Oče naj bi verbalno napadel mamo v prisotnosti otroka. "Na medinstitucionalnem timu je bila materi otroka v prisotnosti predstavnikov policije ponujena pomoč pri pripravi varnostnega načrta in načrta pomoči zanjo in otroka, prav tako ji je bila pojasnjena možnost priprav predlogov za izdajo začasnih odredb (tako po Zakonu o preprečevanju nasilja v družini kot po Družinskem zakoniku), vendar se za nadaljnje sodelovanje ni odločila. V tem obdobju mati otroka ni več navajala sumov o tem, da bi oče otroka užival prepovedane substance," so zapisali na socialni inšpekciji. Tudi med pogovorom v okviru inšpekcijskega nadzora je mati dejala, da CSD po letu 2020 ni več seznanjala o svojih sumih, da oče otroka ogroža. 'Ni jasno, zakaj se je šola odločila, da poročilo o otroku iz začetka leta CSD-ju pošlje šele konec maja' 29. maja letos pa je šola, ki jo obiskuje otrok, pristojnemu CSD poslala elektronsko sporočilo, v katerem so opisali stiske otroka, ki jih je šola zaznala v januarju 2023. O teh stiskah je takrat učiteljica takoj obvestila mamo, vendar ne mama ne šola o tem do konca maja 2023 nista obvestila CSD, so ugotovili med inšpekcijskim nadzorom. Kot so zapisali na inšpektoratu: "Ni jasno, zakaj se je šola odločila, da bo CSD konec maja posredovala poročilo o otroku, ki je bilo verjetno pripravljeno v začetku leta 2023, torej šele v obdobju, ko se je – tako je razvidno iz poročila šole iz julija 2023 – proti koncu šolskega leta situacija izboljšala /in se je otrok/ nekoliko umiril, učni uspeh /.../ izboljšal /in ni/ bilo več opaziti čustvenih stisk kot med šolskim letom". Izpostavili so, da je šola že januarja 2023 očitno ocenila, da pri opisu stiske ne gre za ogroženost otroka, zaradi katere bi bila dolžna v skladu z zakonodajo (Zakon o socialnem varstvu, Zakon o preprečevanju nasilja v družini, Družinski zakonik, Kazenski zakonik) obvestiti organe pregona oziroma center za socialno delo. "Prav tako mama otroka o tem, kaj ji je bilo povedano o otrokovi stiski s strani šole, ni seznanila ne centra za socialno delo ne organov pregona," so poudarili na inšpektoratu.