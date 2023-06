Na kolegiju predsednice DZ podprli obravnavo zakona o dolgotrajni oskrbi

Generalna sekretarka vlade Barbara Kolenko Helbl je dodatno pojasnila, da s predlogom vzpostavljajo pravno podlago za zbiranje in analiziranj tovrstnih podatkov.

Vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic je poudaril, da imajo ljudje zaradi draginje težave, spremljanje cen košarice dobrin pa je učinkovito in vpliva na obnašanje trgovcev, zato je napovedal podporo obravnavi novele po nujnem postopku. Predlog je bil sprejet z glasovi poslanskih skupin Levica, Svoboda, SD in narodnih manjšin.

Vlada je nadalje predlagala nujni postopek za predlog zakona o dolgotrajni oskrbi, ki po besedah Kolenko Helblove ureja pomanjkljivosti obstoječega zakona, predvsem na področju financiranja, oskrbovalcev družinskih članov in prenaša vstopne točke na centre za socialno delo.

Vodja poslanske skupine NSi Janez Cigler Kralj je začel vsebinsko razpravo o zakonu in izrazil kritiko, da predlog naslavlja obsežno reformo, ki bo imela posledice za številne podsisteme. Ob tem je prepričan, da je aktualni predlog zakon skorajda enak zakonu, ki ga je sprejela prejšnja vlada, le da so mu pripete "dodatne problematične stvari", kar je bilo narejeno prehitro in z zgolj pet dni trajajočo javno razpravo.