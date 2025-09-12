Svetli način
Slovenija

Na kolegiju predsednice DZ znova burno, poslanci NSi zapustili sejo

Ljubljana, 12. 09. 2025 13.34 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
STA , M.V.
Komentarji
90

Sejo kolegija predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič je, podobno kot že več predhodnih, zaznamovala debata o sklicevanju izrednih sej DZ. Del opozicije meni, da številni zakoni potrebujejo premišljeno razpravo in ne izpolnjujejo pogojev za uvrstitev na izredno sejo. Po burni razpravi je vodja poslancev NSi Janez Cigler Kralj sejo zapustil.

Kolegij predsednice DZ se je danes med drugim dogovoril o sklicu četrtkove izredne seje DZ, na kateri bodo poslanci obravnavali pet vladnih zakonov, in sicer predlog pokojninske reforme, predloge vladnih novel o vrtcih, o urejanju prostora ter gradbenega zakona, kot tudi predlog policijske novele. Na zahtevo SDS pa bodo razpravljali še o priporočilih vladi za popolavno obnovo.

Ob tem se je na seji znova vnela polemična razprava o sklicevanju izrednih sej, ki jo je, podobno kot že na zadnjih nekaj sejah kolegija DZ, načel vodja poslancev NSi.

Tako je tudi danes nasprotoval uvrstitvi naštetih zakonov na izredno sejo DZ, saj po njegovih besedah ne izpolnjujejo poslovniških zahtev za to. Meni, da se s tem krši poslovniške določbe in parlamentarni red, vsem, ki jih zakonski predlogi zadevajo, pa se tako onemogoča kvalitetna razprava.

Urška Klakočar Zupančič
Urška Klakočar Zupančič FOTO: Bobo

Janez Cigler Kralj je ob tem predsednici DZ očital odgovornost za število izrednih plenarnih sej. Klakočar Zupančič pa je takšne očitke odbila s pojasnilom, da je po poslovniku DZ na podlagi zahteve za sklic izredne seje, če je ta popolna, sejo dolžna sklicati.

V bran predsednici DZ je stopila tudi vodja poslancev njene stranke Svoboda Nataša Avšič Bogovič, ki je pritrdila, da se sicer lahko strinja, da so v tem sklicu DZ zabeležili precejšnje število izrednih sej, a je to po njeni oceni posledica številnih področjih, ki jih je odprla ta vlada in se lotila reform.

Cigler Kralj in poslanka poslanske skupine nepovezanih poslancev, ki jo sestavljajo člani Demokratov, Eva Irgl pa sta v svoji razpravi izpostavila zlasti predlog pokojninske reforme in novele o vrtcih. Menita namreč, da oba zakonska predloga zaradi teže svojih ukrepov, ki jih prinašata, potrebujeta premišljeno razpravo in ne rokohitrsko sprejemanje.

Na račun novele o vrtcih sta nanizala tudi več kritik. Irgl je menila, da želi s predlogom novele vlada onemogočiti zasebne vrtce in poseči v izobraževalni sistem, podobno kot je v tem mandatu že v zdravstvenega. Cigler Kralj pa je prepričan, da gre za "ideološki napad na zasebno pobudo". "Upam, da bodo procesi v družbi pripeljali do tega, da 2026 sprostimo ta pritisk, te napade, te poskuse ideološkega utišanja, ki so vedno hujši," je dejal.

Sledilo je več opozoril predsednice DZ, naj se pri razpravi o postopku in dogovoru o sklicu sej ne spuščata v razpravo o vsebinah zakonskih predlogov, saj bo zato čas ob obravnavi predlogov.

Izmenjava replik je zatem eskalirala do očitkov Ciglerja Kralja na račun Klakočar Zupančič o "neprimernem komentiranju njegovega izvajanja", poskusih utišanja opozicijskega poslanca ter nezmožnosti poslušanja "stališč, ki vam niso po godu". Prva med poslanci je očitke zavračala, poslancu NSi pa očitala, da so se nad njo v preteklosti spravili tudi preko različnih institucij, a nikoli niso uspeli.

Cigler Kralj je zatem ob ostrih besedah o "avtokratskem vodenju" predsednice DZ sejo kolegija zapustil. Še pred njenim zaključkom je kasneje sejo zapustila tudi poslanka Irgl.

Seja kolegija se tako po vseh preostalih obravnavanih točkah ni nadaljevala na predvidenem zaprtem delu, saj ni bilo prisotno zadostno število predstavnikov poslanskih skupin.

urška klakočar zupančič seja nsi
KOMENTARJI (90)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
proofreader
12. 09. 2025 15.08
+1
Svobodnjaki vložijo nujen zakon, potem pa sami vložijo 80 popravkov. Norost se mora končati.
ODGOVORI
1 0
proofreader
12. 09. 2025 15.05
+4
Samo v Sloveniji te dajo prvi dan v politiki za predsednico parlamenta.
ODGOVORI
4 0
proofreader
12. 09. 2025 15.04
+3
V državnem zboru je namestila pred svoja vrata dodatno kamero, da vidi obiskovalce.
ODGOVORI
3 0
proofreader
12. 09. 2025 15.03
+4
Menda išče stranko, na kateri bi lahko kandidirala na dobri volilni enoti.
ODGOVORI
4 0
Julijann
12. 09. 2025 15.07
+2
Zelo v iskanju je tudo Mojca Pašek, a se je nihče ne usmili.
ODGOVORI
2 0
proofreader
12. 09. 2025 15.08
+1
Kdo bo informiral novinarje, če izgubijo Mojco?
ODGOVORI
1 0
ZIPPO
12. 09. 2025 15.02
+6
Sramota kaj sedi v Vladi.
ODGOVORI
6 0
proofreader
12. 09. 2025 15.01
+5
Urška je čisto pod stresom, ker je niso povabili na poroko.
ODGOVORI
6 1
Misika1967
12. 09. 2025 14.59
-3
Jansa 30 let hara po parlamentu,naredi ni nic razen da rusi vlade indela prepire. Samo tukaj poglejte kaksni so njegovi volivci,lazi in podtikanja. Nikoli vec.
ODGOVORI
4 7
Julijann
12. 09. 2025 15.03
+1
Važno je bolj kdo upravlja z državo, a se ti be zdi! Pa jo je Janša od 35 let, 8 let, levi pa preostanek.
ODGOVORI
2 1
Julijann
12. 09. 2025 14.56
+8
Ta sestava DZ bo šla v zgodovino le po največ sklicanih izrednih sejah. Urška pač " obvlada".
ODGOVORI
10 2
BroNo1
12. 09. 2025 14.53
+7
Zavožena politika, ehh kaj počne vodilna politika?! Hvala, ne vem komu, za hitre volitve. Tejle je odklenkalo….
ODGOVORI
10 3
mrnv
12. 09. 2025 14.53
+8
Evo je Urßka. Letela na Dunaj z zasebni avion. Na naše stroške. Dalje ne bi...
ODGOVORI
11 3
boslo
12. 09. 2025 14.58
+2
Da je lahko letela še v DZ, je dala ključavnice zamenjat
ODGOVORI
5 3
imt600
12. 09. 2025 14.52
+1
Kost
ODGOVORI
1 0
2mt8
12. 09. 2025 14.47
+12
Gospa Klopotačar vodi parlament po sistemu "zakon močnejšega"
ODGOVORI
16 4
Levi so barabe
12. 09. 2025 14.46
+17
Skrajna levičarka pač. Zakaj se je tako ne imenuje v medijih
ODGOVORI
19 2
JOSEPH HAYDN
12. 09. 2025 14.45
+12
Še zmerej žalostna, ker je robi na povabil na poroko
ODGOVORI
15 3
landrick landrick
12. 09. 2025 14.45
+15
Čimprej to afnarijo zamenjat!
ODGOVORI
17 2
Maki3322
12. 09. 2025 14.44
-10
NS.i stranka, ki pravi mi zmoremo krasti.
ODGOVORI
4 14
Julijann
12. 09. 2025 14.58
+3
Dečko, vsaka stranka ima kak " inštitut", le Svoboda ima na voljo vsa državna podjetja. Odrasti in si ne zatiskaj oči, da so SD, Svoboda , Levica kaj drugačni.
ODGOVORI
5 2
boslo
12. 09. 2025 14.58
+0
Julijann +++
ODGOVORI
2 2
Polkavalčekrokenrol
12. 09. 2025 14.44
-8
Najlažje je zapustit bojišče,pobegnit,to so delali predhodniki in to delajo zdaj
ODGOVORI
3 11
landrick landrick
12. 09. 2025 14.43
+11
Ta se samo afna!
ODGOVORI
13 2
palinko74
12. 09. 2025 14.42
-8
ma urska je top
ODGOVORI
3 11
supergigi
12. 09. 2025 14.40
+11
Popolnoma brez sramu je. Razdiralka družin. Fuj!
ODGOVORI
15 4
