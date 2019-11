Na Kolpo dodatnih 3.200 metrov panelne ograje

V novembru bodo na območju občine Črnomelj postavili dodatnih 3.200 metrov panelne ograje. Ograja bo postavljena ob reki Kolpi, med naseljema Breg in Srednji Radenci. Policija potrebe po dodatnih tehničnih ovirah vidi zaradi porasta nelegalnih prehodov na tem delu meje.

Slovenska policija, oziroma Ministrstvo za notranje zadeve, so zaradi trenda nedovoljenih migracij ob reki Kolpi na območju med Bregom in Srednjimi Radenci zaznali potrebo po postavitvi dodatnih 3.200 metrov panelne ograje. Informacijo so nam potrdili tudi na Občini Črnomelj.

Razlog za postavitev dodatne ograje policisti vidijo v dejstvu, da so na tem območju v letošnjem letu prijeli več kot 800 tujcev, kar predstavlja kar eno tretjino vseh tujcev, ki so na območju občine Črnomelj nedovoljeno prestopili državno mejo. Policija je tako krajevnim skupnostim in občini sporočila, da se bo čiščenje in priprava trase začela predvidoma po 15. novembru. Trasa nove ograje se bo tako začela v naselju Breg, kjer panelna ograja že stoji, in se nadaljevali proti Srednjim Radencem. Policija bo na tem območju tudi vzpostavila dodaten videonadzor, s katerim bi lažje nadzorovali in preprečevali nedovoljene prehode.

Postavljanje ograje ob Kolpi. FOTO: 24ur.com