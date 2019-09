Na koncertu zbrali več kot 30 tisoč evrov za pomoč otrokom z redkimi boleznimi

Iz Društva Viljem Julijan so sporočili, da so na petkovem velikem dobrodelnem koncertu zbrali več kot 30.000 evrov finančnih sredstev, kar je dvakrat več kot v okviru lanskega dobrodelnega dogodka.

Vsa sredstva, ki so jih zbrali s prodajo kart in ostalimi donacijami, bodo v celoti donirali otrokom z redkimi boleznimi in njihovim družinam. Ti se poleg težke zdravstvene situacije pogosto srečujejo tudi z materialno stisko zaradi visokih stroškov zdravljanje, nege, oskrbe in življenja, ki jih s sabo prinašajo omenjene bolezni.

"Uspelo nam je nekaj veličastnega in nepozabnega. Otrokom z redkimi boleznimi in njihovim družinam smo dali svojo ljubezen in podporo, hkrati pa smo za male borce zbrali veliko denarja. Z Nino sva zato neizmerno radostna in globoko hvaležna. Iz srca hvaležna sva vsem glasbenikom, ki so podarili svoj nastop ter vsem pokroviteljem in drugim podpornikom dogodka," sta povedala starša dečka Viljem Julijana, Gregorin Nina, ki sta bila tudi pobudnika koncerta.