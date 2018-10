Skupaj z Meto Krese je Franko dobil Pulitzerjevo štipendijo za zgodbo o poti bombaža, ki je jasno pokazala, od kod in na kakšen način prihajajo naše majice in hlače na trgovske police. Posnel je izjemne fotografske zgodbe o sodobnem suženjstvu, o demenci, o življenju v Gazi, o posledicah vojn, dokumentira usode ljudi po vojnah na območju nekdanje Jugoslavije - izbrisane, begunce ...

Jošt Franko pravi, da poskuša delovati po načelu, ki ga dobro povzemajo besede legendarnega novinarja Roberta Fiska, ki je rekel, da je sicer objektiven, ampak je objektiven na strani žrtve. "Nekako skušam v življenju temu slediti, tem idejam," pravi Franko. Njegovi projekti so dolgoročni in nikoli preprosti. "Verjamem, da se vizija artikulira, ko luščimo stran nepotrebno in na koncu ostane samo bistvo. In bistvo lahko dosežemo tako, da z nekim delom zelo veliko časa preživimo."

Kakšna je njegova zgodba in kakšne so zgodbe, o katerih pripovedujejo njegove fotografije? O tem nocoj v 24UR Fokus. Gre za zgodbe, ki bi jih morali slišati in videti vsi.