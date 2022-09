Na dobrodelnem koncertu Skupaj za Kras, s katerim so se Kraševci zahvalili vsem, ki so pomagali v boju proti ognjenim zubljem, je bilo zbranih več kot 150.000 evrov. Zbrana sredstva bodo namenili ponovni ozelenitvi kraške pokrajine in obnovi ekosistema, ki sta zaradi požarov utrpela hudo škodo.

Kot je bilo omenjeno med prenosom, je največja prejeta donacija znašala 20.000 evrov, doniralo jo je podjetje BTC Ljubljana. Na koncertu v dvorani kotalkališča so se zbrali tudi številni visoki gostje, med drugim predsednik države Borut Pahor, ki je poudaril, kako pomembno je, da varujemo Kras, ki je del naše naravne dediščine. Pahor je izrazil zadovoljstvo nad dejstvom, da so načrti za sanacijo že v pripravi in izpostavil, da moramo strniti vrste in pomagati pri obnovi Krasa ter tudi sicer skrbeti za naše naravno bogastvo.

"Mene in celo Slovenijo je ganila pozornost ljudi, ki so se gasilcem in vsem tistim, ki so pomagali, zares iskreno zahvalili. Na koncu ta veriga dobrote in solidarnosti ostaja nepretrgana. Danes smo se tukaj zbrali zato, da nadaljujemo z našimi prispevki - s tistim, kar lahko vsak od nas naredi - da Krasu vrnemo njegovo čudovito podobo, kot smo jo lahko občudovali pred požarom," je še dejal predsednik države.

Udeležence je prek videoposnetka nagovoril tudi predsednik vlade Robert Golob, ki je izpostavil, da nas je požar naučil pomena solidarnosti. "Solidarnost, ki jo je cela Slovenija takrat pokazala s Krasom in vsemi občinami, je neprecenljiva," je dejal. Vsem, ki so sodelovali v gašenju požara, se je zahvalil v imenu slovenske vlade. "Kljub temu da je požar zajel 3700 hektarjev površine, ste poskrbeli, da ni bil ogrožen noben stanovanjski objekt, da je bila škoda minimalna in predvsem, da ni bilo nobene žrtve. To je bil največji podvig, zato sem vam osebno hvaležen," je dejal premier. V najobsežnejši in najzahtevnejši intervenciji se je na Krasu z ognjem borilo več kot 20.000 ljudi, med njimi skoraj 15.000 prostovoljnih gasilcev iz več kot 1000 prostovoljnih gasilskih društev iz vse Slovenije, 200 poklicnih gasilcev, 3000 pripadnikov Slovenske vojske, več kot 700 gozdarjev, 565 policistov, 369 pripadnikov enot Rdečega križa, 135 pripadnikov državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi in 73 članov ekip nujne medicinske pomoči. Iz zraka so s poleti pomagali člani več aeroklubov, na pomoč so priskočili tudi iz tujine in gospodarstva.