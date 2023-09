Na konferenci na Bledu poudarili pozitivne učinke konoplje v medicini

Poudarila je, da je vlada v koalicijski program uvrstila legalizacijo uporabe konoplje v medicinske namene. Kot je pojasnila, želijo na ta način zagotoviti slovenskim bolnikom in drugim uporabnikom varen nakup in uporabo izdelkov iz konoplje, saj bo proizvodnja tovrstnih izdelkov nadzorovana.

Spomnila je, da več pomembnih slovenskih združenj podpira takšno spremembo v zakonodaji. "Ugotovili so, da dobrobiti uporabe konoplje pretehtajo arhaičen kriminaliziran pogled na to rastlino," je zatrdila. Prepričana je, da se mora takšno zastarelo stališče v luči vseh znanstvenih ugotovitev o koristi konoplje spremeniti.

Zdravljenje raka, dolgoživost in zdravljenje otrok

Ugotovitve iz različnih preiskav so strokovnjaki predstavili tudi na današnji konferenci. Nekdanja dolgoletna direktorica Nacionalnega inštituta za biologijo Tamara Lah Turnšek je poudarila pozitivne učinke pri zdravljenju raka, Borut Štrukelj s Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani učinke kanabinoidov na dolgoživost, dolgoletni vodja oddelka za nevrologijo Pediatrične klinike UKC Ljubljana David Neubauer pa učinke pri zdravljenju otrok.

Neubauer je pojasnil, da so v zadnjih devetih letih, odkar kanabinoide uporabljajo za hude nevrološke težave v otroški dobi, opravili tri različne raziskave, vse pa so pokazale odlične rezultate. Ob tem je opozoril, da so morali zadnjo raziskavo uporabe konopljinih izdelkov kljub izjemnemu izboljšanju stanja otrok prekiniti, ker je Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke prepovedala uporabo izdelka, ker ni imel certifikata dobrega zdravstvenega proizvoda, ki ga je res težko pridobiti.

"Dejansko je prišlo do prohibicije," je ocenila Lah Turnškova in povedala, da so omejitve, ki izhajajo iz predpisov, v Sloveniji zelo hude. Prepričana je, da je treba to spremeniti, da bo raba zdravil lažja. Kot je opozorila, se konoplja v Sloveniji le počasi prebija v medicinsko rabo.