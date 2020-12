Na konferenci SD odločno za novo vlado: 'ogroženi so temelji naše države'

"Socialni demokrati bomo zato naredili vse, da zamenjamo to vlado. Podpiramo vsako rešitev, ki bo omogočila drugačno vlado. In v novi vladi smo pripravljeni prevzeti najtežje resorje," je napovedala. Ob tem je spomnila, da so bile sicer njihova prva izbira predčasne volitve, a te izbire danes nimajo.

Fajonova je v uvodnem delu virtualnega zasedanja konference, ki so ga prenašali tudi za javnost, poudarila, da Slovenija "potrebuje vlado, ki bo ljudem vlila upanje, ki ne bo družbe načrtno zastrupljala z razdorom, sovraštvom, lažmi". "Ogroženi so temelji naše države, ogroženi so neodvisne institucije, mediji, sodstvo, tožilstvo, policija, ogroženi so akademska svoboda, naša demokracija, pravna država, naša ustava," je dejala.

Nova vlada bi imela po njenih navedbah tri cilje, in sicer v roku enega meseca bi morala ljudem"vrniti normalnost" z odpravo škodljivih učinkov sedanje vlade, kot so nestrokovna kadrovanja in podrejanja institucij. V roku pol leta bi reševala akutne probleme, ki so povezani z epidemijo, v letu in pol pa poskrbela za pospešen razvoj države do leta 2030. "Za to potrebujemo ambiciozen, a realen načrt za okrevanje in odpornost, ki bo našo državo pospešeno razvil v zeleno, digitalno, razvojno prodorno, varno in pravično državo," je pojasnila.

Predsednik konference SDMilan Brglez, ki je to strategijo izhoda iz krize s terminskim načrtom ukrepov podrobneje predstavil, je ob tem opozoril na zlorabo aktualne krize in poudaril pomen delovanja skupaj z ljudmi."Ne moremo drugače iz tega groznega stanja, kot da stopimo skupaj. To lahko naredimo tako, da spoštujemo ljudi, ko komuniciramo z njimi, in stroko," je prepričan. Po njegovih navedbah so predvsem epidemiologi tisti, ki razumejo, kateri ukrepi so potrebni in katere ukrepe je treba prilagoditi življenjskim situacijam.

Med ukrepi iz strategije je med drugim navedel izvedbo prostovoljnega cepljenja, ki ga po njegovem mnenju ne more biti brez zaupanja ljudi, odpravo čakalnih vrst v zdravstvu, ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ureditev dolgotrajne oskrbe, okrevanje gospodarstva z učinkovitejšimi ukrepi in izboljšanje načetega mednarodnega ugleda države.

Glede koalicijskega povezovanja za novo vlado v okviru KUL, o katerem danes prav tako razpravljajo, pa je podpredsednik SD Jernej Pikalo pojasnil, da so v dokumentu, ki so ga pripravile strokovne skupine, ključni štirje stebri. To so zdravje, solidarnost, okolje in razvoj. Tudi on je med drugim izpostavil potrebo po "resnih spremembah na področju zdravstva" in "takojšnje ukrepe za obvladovanje epidemije".

Tej vladi po Pikalovem prepričanju ni več mogoče zaupati."Ne gre za rdeče in črne, ampak za dokazano sposobne in dokazano nesposobne, gre za tiste, ki delajo za ljudi, in za tiste, ki ljudi zmerjajo," meni.

Na dnevnem redu pa je danes tudi zavezništvo s civilno družbo. Kot je pojasnil predstavnik zavezništva civilne iniciativeRado Bohinc, sicer član SD, je namen zavezništva obnoviti demokracijo v Sloveniji in krepiti socialno državo. "Povezuje nas boj za prenovo načete demokracije in zoperstavljanje totalitarizmu. Povezuje nas odgovornost za ustvarjanje političnih sprememb - alternative," je dejal.