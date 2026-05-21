Na Kongresnem trgu zaplesalo 2500 maturantov

Največja prireditev pod okriljem Plesne zveze Slovenije je potekala v Ljubljani, kjer sta prireditev organizirali Dijaška skupnost Ljubljana in krovna Študentska organizacija Univerze v Ljubljani v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana. "Zelo smo veseli, da se je dogodka udeležilo 2500 maturantov. Dogaja se res veliko aktivnosti, od prevzema različnih stojnic, športnih aktivnosti in viralnih akcij," je povedal Tjaž Črnčec. Dijakom je zaželel tudi srečo pri opravljanju mature. "Glavo gor, matura ni bavbav, želim vam srečo v naslednjem obdobju," jim je voščil.
Zbrane maturante je pred začetkom plesa nagovoril tudi ljubljanski župan Zoran Janković, ki je dijakom zaželel lepo poletje in jih spodbudil, naj ohranjajo prijateljstva in poznanstva, ki so jih spletli v šolskih klopeh. "Na plakatu piše, da je Ljubljana najlepše mesto na svetu, in ko vas pogledam, je to dokaz," je še dodal.
Navzoči so se pred plesom z minuto molka poklonili tudi dijakinji, ki je umrla minuli petek.
"Čeprav gre življenje dol in gor, bodite srečni in živite tako, da boste imeli v zrelih letih same lepe spomine, ki vas bodo razveseljevali," je maturantom svetovala ustanoviteljica in lastnica Plesne šole Bolero Janja Pušl, ki je maturante vodila pri plesu.
"Občutki danes so malo mešani. Zelo se veselim, da bo konec, komaj čakam na novo obdobje na fakulteti. Samo še matura in to je to," je povedala maturantka Tara, ki je prišla na dogodek s prijateljicami in sošolkami. "Glede mature me že malo dajejo živci, ampak upam na najboljše," je dodala.
Po besedah maturanta Jana, ki je na dogodku s prijatelji proslavil konec srednje šole, je bil občutek ob številčnosti zbranih dober. "Lepo je bilo, da nas je bilo toliko in sem videl tudi sošolce iz osnovne šole," je povedal.
Za predvajanje četvorke in radijski prenos v vse kraje je poskrbel Radio Slovenija International, ki se je od 11.30 javljal v živo s prizorišč v Sloveniji. Oglasili so se tudi organizatorji iz Srbije in Slovaške.
Plesna zveza Slovenije je kot koordinator projekta European Quadrille Dance Festival koordinirala ulično četvorko v 18 mestih v Sloveniji ter v 25 mestih na Slovaškem in v Srbiji. V Sloveniji so plesali v Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Novem mestu, Novi Gorici, Velenju, Ajdovščini, Lendavi, Ljutomeru, Postojni, Tolminu, Slovenskih Konjicah, Sežani, Litiji, Kočevju, Mirni, Šentjerneju in na Ptuju.
Plesna zveza Slovenije je tudi imetnica zadnjih treh Guinnessovih rekordov v sinhronem plesanju četvorke, in sicer v letih 2009, 2010 in 2011. Rekorden dogodek iz leta 2011, na katerem sta bila 33.202 udeleženca, še vedno velja za največje število simultano plešočih v četvorki, so navedli pri Plesni zvezi Slovenije.
