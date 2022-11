Na kongresu Gibanja Svoboda še zadnji korak v združitvi strank liberalne sredine

Na današnjem kongresu bodo tako simbolno storili še zadnji korak v združitvi strank liberalne sredine. Na zaprtem delu kongresa se bodo najprej seznanili z združitvenimi aktivnostmi s strankami nekdanjih premierjev Alenke Bratušek in Marjana Šarca. Slednji, sicer aktualni minister za obrambo, pred začetkom kongres izjav ni dajal.

Bratuškova, zdaj državna sekretarka na ministrstvu za infrastrukturo, pa je pred začetkom kongresa za STA dejala, da gre za zgodovinsko, pogumno potezo premierja Roberta Goloba, in vseh treh strank: Gibanja Svoboda, SAB in LMŠ. Združevanje na levi sredini političnega prostora lahko po njenem mnenju Sloveniji dolgoročno zagotovi politično stabilnost in levosredinsko vlado. "Zgodovinsko gledano so bile levosredinske vlade najboljše v Sloveniji in so sprejemale najpomembnejše odločitve v naši naši državi," je dejala.