Na kongresu LMŠ tudi o nadaljnji poti stranke

Stranka LMŠ je sicer v ponedeljek nekoliko presenetila z novico glede novega imena na kandidatni listi, ki jo je predstavila v začetku marca. Namesto Katje Damijje med kandidati poslanka in podpredsednica DZ Tina Heferle. Prvak LMŠ Marjan Šarec je včeraj za našo televizijo med drugim zanikal, da bi šlo za kadrovski zdrs. Nenazadnje so s to menjavo listo še okrepili, saj so nanjo dobili podpredsednico DZ, je opozoril.