Na kongresu stranke DeSUS boj med tremi kandidati

Za predsedniško mesto se tokrat potegujejo trije kandidati: Ljubo Jasnič , Srečko Felix Krope in Gorazd Žmavc . Za razliko od kongresa stranke SDS, ki prav tako poteka danes, kjer je edini kandidat slovenski premier Janez Janša in so tamkajšnje volitve tako le formalnost, pa bo v stranki upokojencev nekoliko bolj napeto. Kdo ima največ možnosti za prevzem vodenja stranke, ki je po dveh letih notranjih napetosti v nezavidljivem političnem položaju, je težko oceniti.

Čeprav je bilo v tej stranki z dolgoletno tradicijo vedno dinamično, pa so pretresi in spremembe od lanskega januarja tako rekoč stalnica. Karla Erjavca, ki je stranko vodil od leta 2005, je na kongresu premagala tedanja ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec. A je že septembra odstopila, Erjavca pa so 5. decembra ponovno izvolili za predsednika. DeSUS je nato 17. decembra zapustil vlado Janeza Janše, kmalu pa se je poslovil tudi Erjavec. Po neuspešni kandidaturi za novega predsednika vlade ter po napetostih v stranki je marca odstopil, kar je pripeljalo do novega kongresa.

Kongres stranke DeSUS se bo začel danes ob 10. uri, na njem pa bodo poleg novega predsednika stranke volili tudi podpredsednika, za kar je prispelo sedem kandidatur. Obeta pa se tudi nekaj statutarnih sprememb.